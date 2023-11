Tạm dừng đến trường 7 ngày với học sinh xô xát bạn ở Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12)

Theo đó, sáng nay (1-11), Hội đồng kỷ luật Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ đã họp và quyết định tạm dừng đến trường 7 ngày đối với em H.N.B.T., học sinh lớp 8A5, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ do có hành vi xô xát bạn trong lớp học.

Trước đó, học sinh này được phát hiện có hành vi hút thuốc lá điện tử, gây gổ với một số học sinh khác.

Đại diện Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ cho biết, dù học sinh tạm dừng việc học ở trường 7 ngày nhưng nhà trường đã phân công các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học tập tại nhà để không gián đoạn quá trình học tập của em.

Trong chiều nay (1-11), giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5 và một giáo viên bộ môn đã trực tiếp đến nhà động viên, giao nhiệm vụ học tập cho em tại nhà, đồng thời phối hợp cùng gia đình lắng nghe tâm tư của em để giúp học sinh nhận ra lỗi sai, không lặp lại sai phạm sau khi trở lại trường.

Với học sinh còn lại trong vụ xô xát, do em vi phạm lần đầu nên Hội đồng kỷ luật thống nhất yêu cầu học sinh làm bản kiểm điểm, cam kết khắc phục và sửa đổi. Ngoài ra, học sinh bị hạ một mức đánh giá rèn luyện trong học kỳ 1.

"Để ổn định tâm lý những học sinh còn lại trong lớp, trưa nay (1-11), giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với tất cả các em, giúp các em nhận thức được hành vi nào đúng, hành vi nào sai, cùng rút kinh nghiệm để chấp hành đúng nội quy của nhà trường, không xảy ra trường hợp đáng tiếc", Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ cho biết.

Theo cô Lê Thị Tuyết Nhung, đại diện 2 gia đình đồng ý với kết quả xử lý của nhà trường, qua đó gia đình sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường để uốn nắn, giáo dục học sinh.

Quyết định tạm dừng đến trường đối với B.T được tính từ hôm nay (1-11). Sau khi kết thúc thời gian chấp hành quyết định xử phạt, học sinh trở lại trường học tập bình thường. Giáo viên chủ nhiệm sẽ tiếp tục đồng hành, uốn nắn giúp học sinh có nhận thức và hành xử đúng đắn.

Riêng sự việc phụ huynh 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn, do xảy ra vào buổi tối và ngoài khuôn viên trường học nên việc điều tra sẽ do cơ quan công an thực hiện.

Tới đây, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ sẽ tăng cường tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề để học sinh hiểu được tác hại của bạo lực học đường và thuốc lá điện tử.

Trước đó, vào chiều 31-10, mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái được đăng tải bởi một tài khoản Facebook là học sinh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12, TPHCM) bày tỏ sự bất bình với nhà trường và mong muốn "không cắp sách đến trường nữa".

Sự việc bắt nguồn từ việc em và một học sinh cùng lớp xảy ra cự cãi và có hành vi xô xát vào ngày 27-10.

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5 đã có buổi làm việc với 2 học sinh. Cả hai em đều nhận lỗi và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự.

Tuy nhiên, đến ngày 30-10, 2 em tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Tối cùng ngày, gia đình học sinh liên quan vụ việc đã đến nhà B.T. để nói chuyện. Trong lúc trao đổi, phụ huynh của học sinh kia có lời nói đe dọa và hành vi xô xát T.

Nhận thấy sự việc căng thẳng, sáng 31-10, nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh cả hai bên vào làm việc.

Sau buổi làm việc, B.T đăng trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung không đồng tình với cách xử lý của trường, đồng thời mong muốn đứng trước toàn thể nhà trường nói lời xin lỗi và sau đó "không bao giờ cắp sách tới trường nữa".