Tạm giữ hình sự tài xế xe khách tông chết 2 người ở Huế

Chiều 14-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang tạm giữ hình sự Vũ Đình Phi (sinh năm 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi điều khiển xe khách BKS 37B-01750, gây tai nạn giao thông, rời khỏi hiện trường, làm 2 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10-3, tại km9+500 đường tránh quốc lộ 1A qua TP Huế thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, anh Lê Văn G. (sinh năm 2003) điều khiển xe máy BKS 75AF-12xxx chở anh Lê Văn D. (sinh năm 2002), cùng trú tại phường Hương Hồ, theo hướng Bắc – Nam. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe khách BKS 37B-01750.

Công an đấu tranh lấy lời khai từ Vũ Đình Phi

Tài xế xe khách không dừng lại khắc phục hậu quả mà tiếp tục điều khiển xe chạy. Hậu quả, anh G. chết trên đường đi cấp cứu, anh D. chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét tài xế xe khách gây tai nạn.

Đến 10 giờ 40 phút ngày 11-3, công an thành phố Huế phối hợp với công an các đơn vị liên quan làm rõ tài xế gây tai nạn là Vũ Đình Phi. Xe khách BKS 37B-01750 gây tai nạn được phát hiện tại một gara ô tô trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An).

Phi bước đầu đã khai nhận, trước thời điểm xảy ra tai nạn, y điều khiển xe khách trên cung đường nói trên theo hướng Nam ra Bắc. Sau khi cố gắng vượt container đi cùng chiều phía trước thì đánh lái sang phần đường bên trái và gây tai nạn.

VĂN THẮNG