Tạm giữ hình sự thanh niên vận chuyển pháo lậu ở Long An

Tối 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Hoài Phương (22 tuổi, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra, xử lý về hành vi "Vận chuyển pháo lậu".