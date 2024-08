Tạm giữ một kế toán của phòng công chứng “thao túng tâm lý” để lừa đảo hàng tỷ đồng

Chiều 13-8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1979, trú phường Tân Phong, TP Lai Châu), là kế toán của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Công an tỉnh Lai Châu thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của kế toán Nguyễn Thị Luyến (dấu X)

Trước đó, như Báo SGGP Online đã thông tin, khi điều tra mở rộng vụ án Trịnh Thị Kim Nhung (ở TP Lai Châu) lừa đảo bằng thủ đoạn tẩy xóa “sổ đỏ” cũ (của người dân đến nộp và cấp đổi), phù phép thành sổ in tên của mình, rồi đem đến Phòng công chứng số 1 thực hiện giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất “giả” cho người khác, vào ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau đó, Nguyễn Hồng Tươi đã chủ động tố giác Nguyễn Thị Luyến - kế toán của phòng công chứng này, đã “bày vẽ” cho Tươi đưa hàng tỷ đồng (cơ quan điều tra chưa xác định cụ thể) để đi “ngoại giao”, “xin xỏ”…

Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập Nguyễn Thị Luyến. Biết hành vi lừa đảo của bản thân sẽ bị xử lý nên sau khi có giấy triệu tập, Luyến đã mang theo 500 triệu đồng (là một phần chưa tiêu xài hết trong số tiền chiếm đoạt của Tươi) đến cơ quan điều tra xin nộp và đầu thú.

Kế toán Nguyễn Thị Luyến đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh do Công an tỉnh Lai Châu cung cấp

Nguyễn Thị Luyến khai nhận, vì công tác cùng cơ quan và nắm được điểm yếu của Tươi có những sai phạm, đang lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, trong lúc bản thân đang cần tiền để trả một số khoản vay chi tiêu cá nhân nên đã “nổ” là có mối quan hệ với lãnh đạo một số cơ quan chức năng, có khả năng tác động, can thiệp giúp Tươi.

Theo hồ sơ, từ tháng 11-2023 đến tháng 5-2024, Luyến đã nhiều lần yêu cầu Tươi đưa tiền cho mình.

