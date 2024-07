Xét xử nhóm môi giới hoa khôi, hot girl đi "sex tour"

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 22-10-2023, Thuận đi ăn với 3 nam thanh niên ở khu đô thị Sala (TP Thủ Đức, TPHCM). Trong lúc ăn uống, 3 nam thanh niên cùng đặt vấn đề với Thuận, nhờ môi giới 3 phụ nữ xinh đẹp để mua dâm với hình thức “sex tour” trong hai ngày 23 và 24-10-2023.

Bị cáo Thuận đồng ý và đã gửi thông tin hình ảnh, giá mua dâm của một số phụ nữ qua Zalo cho 3 người lựa chọn. Sau đó, cả 3 thống nhất với Thuận mua dâm 3 phụ nữ gồm: H.P.T.H., giá 30 triệu đồng/ngày; V.T.T.T., giá 35 triệu đồng/ngày; L.H.P. (hoa khôi một cuộc thi), giá 50 triệu đồng/ngày.

Việc mua bán dâm được thỏa thuận thực hiện tại một khu resort ở Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đến 10 giờ 30, ngày 24-10-2023, khi các cặp nam nữ trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Do việc môi giới xảy ra tại TPHCM nên Cục C02 đã chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định bị cáo Thuận còn môi giới cho T.T.L. (24 tuổi, được mạng xã hội gọi là hotgirl) sang Singapore bán dâm với giá 3.000 USD/ngày.

Cùng đường dây với Thuận còn có Thảo và Duy. Thảo được xác định trước khi môi giới bán dâm với nhóm khách trên đã môi giới bán dâm cho một người (không rõ lai lịch) tại một khách sạn ở quận Tân Bình vào ngày 23-10-2023 với giá 12 triệu đồng. Bị cáo Duy trước đó cũng là người đã cùng môi giới bán dâm 3 lần.

Quá trình tham gia môi giới mại dâm, bị cáo Thảo đã hưởng lợi 5 triệu đồng; Duy đã hưởng lợi 15 triệu đồng và Thuận đã hưởng lợi 52 triệu đồng.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm để răn đe.

THÀNH CHUNG