"Tân binh" nhạc Việt ra mắt sản phẩm đầu tay

Tân binh nhạc Việt CHLOÉ

CHLOÉ (sinh năm 2001) hiện đang theo học ngành Interdisciplinary Music Studies (Âm nhạc Liên ngành) tại Berklee Online thuộc Berklee College of Music (Boston, Mỹ). Đây là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc hàng đầu trên thế giới và từng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam theo học như: Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường, Anna Trương, An Trần… Trước đó, CHLOÉ từng theo học tại Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (Việt Nam).

Chọn nghệ danh là CHLOÉ khá lạ, cô cho biết đây là tên mẹ đã đặt cho cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ muốn mang kỷ niệm này vào hành trình âm nhạc của mình. CHLOÉ muốn hình ảnh và âm nhạc của cô sẽ chân thật, gần gũi và không rập khuôn.

MV debut Back 2U là dự án cô kết hợp với nhà sản xuất nổi tiếng Pixel Neko. Anh đồng hành cùng Suboi, Hoàng Dũng, Thể Thiên... trong nhiều dự án. Tân binh cho thấy sự khác lạ của bản thân ngay trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên khi chọn dòng nhạc hyperpop còn lạ lẫm với công chúng. Hyperpop là một nhánh của pop, đặc trưng bởi âm thanh quá đà, biến dạng, nhịp độ cao và kết hợp các yếu tố khác nhau. Chọn theo đuổi thể loại âm nhạc hyperpop, giọng ca gen Z hy vọng mình sẽ là làn gió mới của nhạc Việt.

CHLOÉ chia sẻ: “Việc được học trong môi trường quốc tế giúp mình có thêm góc nhìn và kỹ năng về nghệ thuật hiện đại. Khi trở về Việt Nam, mình muốn kết hợp những yếu tố đó với nét văn hóa và cảm xúc rất riêng của nhạc Việt để tạo nên màu sắc giao thoa”.

Trong thời gian sắp tới, CHLOÉ sẽ tiếp tục theo đuổi thể loại hyperpop, sẽ khai thác thêm nhiều khía cạnh cảm xúc, thử nghiệm thêm các chất liệu âm nhạc.

CA DAO