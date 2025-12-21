Bảo tồn và số hóa di tích khảo cổ ở Algeria

Khu di tích khảo cổ Timgad - thành phố La Mã cổ đại ở tỉnh Batna của Algeria, ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, Timgad đã đón hơn 50.000 lượt khách, vượt xa tổng lượng khách của cả năm 2024, trong đó có 3.000 lượt khách quốc tế.

Các chuyên gia thu thập dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng bản sao số 3 chiều của Timgad. Ảnh: AFRICA INSIDE

Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1982, Timgad có niên đại từ thời La Mã, được thành lập vào thế kỷ 1 sau Công nguyên, trải rộng trên diện tích 83ha.

Khu di tích bao gồm nhiều công trình tiêu biểu như khải hoàn môn Trajan, nhà hát, thư viện, nhà tắm công cộng và bảo tàng tranh ghép với nhiều hiện vật quý hiếm.

Vì có giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt nên Timgad luôn là một địa điểm du lịch được nhiều người lựa chọn. Thời gian qua, nhiều hạng mục phục vụ du khách đã được bổ sung.

Theo đó, khu di tích đã đưa vào sử dụng 3 không gian nghỉ ngơi, giải trí dành cho khách tham quan, đặc biệt là các gia đình, trong khung giờ chiều và buổi tối, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, nhất là người dân các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, ứng dụng điện tử Atlas Go đã được triển khai, đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch ảo đa ngôn ngữ. Du khách có thể dễ dàng tải ứng dụng trên thông qua mã cung cấp in trên vé vào cổng.

Trước ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường theo thời gian, công tác bảo tồn được nhà chức trách Algeria đẩy mạnh.

Một dự án trùng tu tổng thể khu di tích đã được phê duyệt, cùng với kế hoạch lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ công trình của thành phố cổ, dựa trên nghiên cứu được tài trợ từ Quỹ Di sản văn hóa quốc gia thuộc Bộ Văn hóa và nghệ thuật Algeria.

Song song đó, Bộ Văn hóa và nghệ thuật Algeria phối hợp với UNESCO triển khai dự án số hóa di sản, trong đó Timgad là một trong những địa điểm trọng điểm. Sáng kiến này nằm trong dự án Immersion dans le patrimoine culturel của UNESCO, với mục tiêu ghi chép và tư liệu hóa bằng kỹ thuật số các di sản có tầm quan trọng toàn cầu trên khắp thế giới.

Các chuyên gia quốc tế và Algeria tiến hành xây dựng bản sao số 3 chiều của khu di tích với độ chính xác cao, cho phép bảo tồn tỉ mỉ từng chi tiết kiến trúc của khu di tích.

Các mô hình số này trở thành nguồn tư liệu vô giá cho việc theo dõi tình trạng bảo tồn, bảo vệ di tích, cũng như phục vụ công tác phát huy giá trị, quảng bá tới công chúng và giới nghiên cứu.

Phương pháp này, vốn đã được áp dụng tại nhiều thành phố cổ lớn trên thế giới, cho phép trải nghiệm tham quan ảo khu di tích, mang đến cho những người yêu lịch sử và các nhà khoa học khả năng tiếp cận các dấu tích mà không bị giới hạn về mặt địa lý.

Các hoạt động số hóa tư liệu (hoàn thành vào cuối tháng 3 vừa qua) bao gồm việc thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu có độ chính xác cao.

Thông qua việc tích hợp các công cụ công nghệ này, những người phụ trách dự án hướng tới việc hỗ trợ công tác trùng tu và tái dựng ảo các phần đã bị hư hại của khu di tích, một kỹ thuật đã được kiểm chứng trên nhiều công trình bị đe dọa bởi thời gian hoặc xung đột.

Với dự án đầy tham vọng này, Algeria khẳng định cam kết của mình trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, đồng thời tận dụng những tiến bộ công nghệ để lan tỏa giá trị di sản đặc sắc của đất nước.

MINH CHÂU