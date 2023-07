Tân binh Vpop Ngô Đình Nam tung 7 MV; Hoa hậu Nông Thúy Hằng thực hiện dự án mới

Tân binh Vpop Ngô Đình Nam “chơi lớn” tung 7 MV cùng lúc

Ngô Đình Nam (nghệ danh NAM23) bất ngờ công bố phát hành 7 MV cùng một ngày - điều mà dường như chưa nghệ sĩ Việt nào thực hiện.

Cụ thể, 7 MV thuộc 7 bài hát nằm trong album đầu tay NAM23: U OH U OH, Thạch Sanh, She’s so 2, Ước anh là anh ta, Tình cảm, Đố em tìm được người như anh, Đừng sai đã được chính thức tung ra vào sinh nhật của NAM23. Trước đó, giọng ca GenZ cũng đã cho phát hành các bài hát này ở dạng MV Visualizer.

Có thể thấy, tình yêu của khán giả đã và đang là động lực để NAM23 hoàn thiện bản thân nhiều hơn để cống hiến, tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.

Album NAM23 là dự án đầu tay, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ. Đặc biệt, NAM23 còn phát huy hết khả năng của bản thân khi đích thân chấp bút cho cả 7 bài hát.

Một nghệ sĩ “đa-zi-năng” vừa hát vừa sáng tác sẽ là hình mẫu mà anh hướng đến trong tương lai. Tuy nhiên, trong 7 bài hát thì Thạch Sanh được ra đời trong giai đoạn NAM23 gặp trở ngại về cảm xúc và được hoàn thành lâu nhất.

Ngô Đình Nam (sinh năm 1999, tại Bà Rịa - Vũng Tàu), anh từng học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng thực hiện dự án gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã công bố dự án tâm huyết về văn hóa truyền thống nhân dịp kỉ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, ở dự án “Muôn sắc trang phục cưới của các dân tộc Việt Nam”, nàng hậu sẽ thực hiện chuỗi hoạt động như chụp các bộ hình thời trang, tổ chức triển lãm, workshop… Hoa Hậu Nông Thúy Hằng mong muốn thông qua đó truyền tải nét đẹp văn hóa 54 dân tộc như tập tục cưới, cuộc sống gia đình, vai trò làm cha làm mẹ, quan niệm về hôn nhân…

Nông Thúy Hằng cho biết cô đã lặn lội đến nhiều vùng đất khắp mọi miền đất nước để hòa mình vào cuộc sống của những người dân nơi đây. Cô hào hứng khi được khám phá những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc đằng sau trang phục cưới, tập tục cưới xin của các dân tộc. Nàng hậu sinh năm 1999 đã góp nhặt những trải nghiệm đó và kể lại bằng ngôn ngữ thời trang.

Cùng với việc công bố dự án, nàng hậu đã tung ra 5 bộ ảnh đầu tiên với trang phục cưới của dân tộc Khơ me, Ê đê, Dao đỏ, Tày và Mông hoa.

Bên cạnh đó, Nông Thúy Hằng cũng thẳng thắn chia sẻ về việc vuột mất cơ hội chinh chiến tại Miss Earth lần thứ 2. Suốt một năm qua, Nông Thúy Hằng cho biết, cô đã không ngừng nỗ lực rèn luyện các kĩ năng từ catwalk, phong cách trình diễn, ứng xử bằng tiếng Anh để sẵn sàng “xuất khẩu”.

“Tôi cảm thấy tiếc nuối vì không có được cơ hội tham gia Miss Earth 2023. Dù có đi thi một cuộc thi quốc tế khác hay không, tôi sẽ cố gắng hết mình để rèn luyện bản thân, đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng”, Nông Thúy Hằng bày tỏ.