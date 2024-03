Tấn công tại Moscow, hơn 200 người thương vong

Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm thương mại Crocus City Hall. Ảnh : TASS

Theo hãng tin TASS của Nga, vụ tấn công xảy ra tối 22-3 (giờ địa phương), ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Piknik nổi tiếng của Nga. Một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc và nổ súng tự động vào đám đông khiến khoảng 40 người thiệt mạng, khoảng 145 người bị thương, trong đó 9 người trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang. Vụ việc được xếp hạng cao nhất về độ phức tạp. Con số thương vong có thể tăng cao vì còn nhiều nạn nhân hiện chưa được xác nhận chính xác trong bối cảnh mọi lực lượng đang tập trung vào công tác cứu nạn.

Chính quyền thành phố thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Địa điểm xảy ra tấn công có sức chứa 6.000 người. Các cơ quan thông tấn nhà nước đưa tin có tới 70 đội cứu thương đã được điều động đến hiện trường.

Theo TASS, Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow đã chỉ đạo hai trực thăng và 320 lính cứu hỏa tới dập tắt đám cháy.

Trên kênh Telegram, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Bà Zakharova gọi đây là “tội ác ghê tởm xảy ra ngay trước mắt toàn thể nhân loại”.

Trong một tuyên bố từ New York, Tổng thư ký Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công với “ngôn từ mạnh mẽ nhất”, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhân dân và Chính phủ Nga. LHQ đang theo dõi sát tình hình vụ việc.

Phát biểu trước phóng viên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ: “Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem”.

Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu, chính phủ các nước Argentina, Brazil và Chile… ra thông báo lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân, cũng như chính phủ và người dân Nga.

Trong khi phía Nga chưa công bố thông tin về những kẻ nổ súng thì theo một nguồn tin phương Tây, trên trang Telegram, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công và các quan chức Mỹ đã xác nhận tuyên bố này ngay sau đó.

Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ, sau một thời gian không có động thái đáng chú ý, IS đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công bên ngoài Afghanistan. Hầu hết những âm mưu đó ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến giới chuyên gia đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, theo thông tin tình báo mà Mỹ thu thập vào tháng 3, Nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISIS-K, chi nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan, đã lên kế hoạch tấn công Moscow. Các thành viên IS đã hoạt động ở Nga trong thời gian qua.

Ông Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố tại Soufan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, cho biết ISIS-K đã tập trung vào Nga trong hai năm qua. Ngoài cảnh báo công khai vào ngày 7-3 về một cuộc tấn công có thể xảy ra, phía Mỹ cho biết đã thông báo riêng với các quan chức Nga về thông tin tình báo dự đoán một cuộc tấn công sắp xảy ra.

KHÁNH HƯNG