TAND TPHCM thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm do Viện KSND TPHCM chuyển qua.