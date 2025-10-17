Ngày 17-10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên và Quỹ Toyota Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân và học sinh vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân và học sinh tỉnh Thái Nguyên

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động an toàn giao thông vì cộng đồng được Quỹ Toyota Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc, với mong muốn góp phần bảo vệ tính mạng và nâng cao nhận thức an toàn đường thủy cho người dân tại các khu vực thường xuyên chịu rủi ro bão lũ. Đây là năm đầu tiên Quỹ Toyota Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Ngoài điểm trao tặng tại tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 10, chương trình sẽ tiếp tục hành trình đến Hà Tĩnh và Quảng Bình - hai địa phương miền Trung thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nhiều khu vực tại Việt Nam đang phải đối mặt với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

BÍCH QUYÊN