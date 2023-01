Tăng cường giám sát các biến thể mới của Covid-19

Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn bùng phát các làn sóng dịch bệnh do sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ngày 15-1, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở trong nước vẫn đang được kiểm soát khi số ca mắc mới hàng ngày ở mức 2 con số. Trong 2 tuần liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19. Trong số bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị không có trường hợp nào phải thở máy.

Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn bùng phát các làn sóng dịch bệnh do sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Liên quan tới biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron mới được phát hiện ở Mỹ, Bộ Y tế cho biết, qua các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, biến thể phụ XBB.1.5 là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các ca lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ (chiếm tới 41% các ca mắc). Biến thể phụ này đã được phát hiện trên khắp châu Âu, Australia và một số khu vực ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, với biến thể phụ XBB của Omicron mới được ghi nhận ở nước ta, bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nêu rõ, đến nay không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể này gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine phòng Covid-19 được WHO phê chuẩn.

Trước các nguy cơ trên, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc Covid-19 nhằm xử lý kịp thời, đặc biệt các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, các nơi xuất hiện các biến thể mới; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường; chủ động, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của Covid-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; các địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và tăng cường tiêm chủng cho trẻ em…

* Ngày 15-1, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, dẫn đầu, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tại đây, đoàn đề nghị Sở Y tế Lào Cai triển khai nghiêm túc các công điện, chỉ thị của Bộ Y tế và sớm tham mưu UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch năm 2023; rà soát lại thông điệp truyền thông bằng 3 thứ tiếng để đặt tại các cửa khẩu nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch của nhân dân và du khách…