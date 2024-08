Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu qua biên giới

Ngày 30-8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An đến kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới

Theo đó, đoàn công tác làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Long Khốt về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống các loại tội phạm

Đồng thời, khảo sát, kiểm tra thực tế nắm tình hình tại một số điểm, đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An). Đôn đốc, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối tắt.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đặc biệt, lực lượng biên phòng chú trọng tuần tra trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tránh trường tội phạm sẽ lợi dụng ngày lễ hoạt động.

Không để người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Long An

Ông Phạm Đức Chinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An đề nghị, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương trong triển khai, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành, phát sinh các điểm nóng trên biên giới. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân tuyến biên giới không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tuần tra tuyến biên giới

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm), Phòng PC03 (Công an tỉnh), Công an huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật, thu giữ hơn 1 tấn pháo nổ, 2 xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

NGỌC PHÚC