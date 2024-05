Tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm và đấu tranh nhân quyền

Sáng 29-5, Ban Chỉ đạo Nhân quyền TPHCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024. Hội nghị do Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền thành phố, chủ trì.

Báo cáo viên tại hội nghị gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến dự có 200 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Quang Đạo đánh giá, kết quả triển khai công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn TPHCM nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và đã đạt được nhiều thành tựu.

Trong đó, đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo; trợ giúp pháp lý; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo… đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xâm phạm an ninh quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền TPHCM chủ trì hội nghị

Hội nghị đã được xem phim tư liệu, nghe báo cáo 2 chuyên đề "Bảo đảm quyền của người lao động trong bối cảnh kinh doanh và tự do hóa thương mại" và "Công tác nhân quyền trong tình hình mới". Các báo cáo viên đã trình bày khái quát và phân tích sâu các nội dung quan trọng của các chuyên đề, các cơ chế nhân quyền của Liên hiệp quốc đã và đang có những tác động tới tình hình nhân quyền Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và một số thời cơ, thách thức đặt ra trong công tác đấu tranh nhân quyền trong tình hình hiện nay.

Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng Công an thành phố nâng cao kiến thức, nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm quyền con người; âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Việt Nam… Đồng thời, nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn TPHCM.

THU HOÀI