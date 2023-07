Tăng khuyến mãi, bình ổn giá chia sẻ với người tiêu dùng

Trong khi đó, để kích cầu tiêu thụ, một số chợ truyền thống khuyến khích tiểu thương tăng cường bán hàng trực tuyến, ưu đãi cho khách... để kéo sức mua. Về giá cả, nhìn chung không có nhiều biến động, một số mặt hàng tăng nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, cá điêu hồng bán tại chợ đầu mối có giá 47.000 đồng/kg, tôm sú 110.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 10.000 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, tần ô 20.000 đồng/kg, sườn non heo 140.000 đồng/kg, đùi heo 80.000 đồng/kg… Giá bán lẻ tại một số chợ truyền thống trên địa bàn quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 10, quận 12… có tăng nhẹ như ba rọi rút sườn từ 160.000-170.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng/kg so với tháng trước; nạc dăm 60.000 đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg; tần ô 50.000- 70.000 đồng/kg (tăng 15.000-20.000 đồng/kg); cà chua Đà Lạt từ 30.000-40.000 đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg…

Theo lý giải của các tiểu thương, nhà bán lẻ, sở dĩ có một số mặt hàng tăng giá bởi ngoài chi phí tăng còn do hiệu ứng tăng lương cơ sở từ tháng 7. Để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, một số trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Satra… đã đồng loạt hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung, kéo dài từ ngày 15-7 đến 15-9, giảm giá bán từ 5-80%. Trong đó, nhóm hàng thực phẩm như dầu ăn, gạo, trứng, sữa, rau củ quả, thịt, cá…; mỹ phẩm; quần áo các loại đang giảm sâu. Sở Công thương TPHCM ước tính, hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp tham gia với hơn 7.200 chương trình khuyến mãi. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho hay, sở đang phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mãi, bình ổn giá nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Ông Phương cho biết đã nắm được thông tin phản ánh tình trạng tăng giá tại một số chợ truyền thống, cửa hàng và khẳng định sẽ trao đổi với Phòng Kinh tế TP Thủ Đức, các quận, huyện để tham mưu UBND TPHCM có hướng xử lý phù hợp. Cục Quản lý thị trường TPHCM cũng cam kết giám sát chặt chẽ các điểm bán có dấu hiệu vi phạm về giá bán, không niêm yết giá theo quy định.