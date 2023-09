Tăng phụ cấp, nâng chất lực lượng bảo vệ dân phố

Thu nhập thấp

Ngày 13-9, ngay sau khi Công an phường 8 (quận 10, TPHCM) cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại hướng dẫn người dân làm định danh điện tử trên điện thoại để cài đặt các ứng dụng độc hại, ông Phạm Thế Hùng (71 tuổi, BVDP phường 8) đến từng nhà dân thông báo, khuyến cáo người dân cảnh giác. Gần 15 năm tham gia lực lượng BVDP tại địa phương, ông Hùng cùng tổ của mình trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ công an, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng BVDP không ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia các chốt bảo vệ. Thời gian qua, ngành công an tổ chức các đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, cài đặt ứng dụng định danh điện tử…, ông Hùng đều nhiệt tình tham gia vận động người dân thực hiện. Dù công việc vất vả nhưng mức phụ cấp hiện nay ông Hùng cũng như lực lượng BVDP nói chung được nhận là 2,2 triệu đồng/người/tháng, không đủ trang trải cuộc sống.

Ông Phạm Cao Quý (43 tuổi, Trưởng ban BVDP phường Tam Bình, TP Thủ Đức) cũng chia sẻ, do đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm, rủi ro, tiền phụ cấp lại ít nên nhiều lần người thân, gia đình khuyên ông xin nghỉ công việc này. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng bám trụ vì mong muốn góp sức bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Khi biết UBND TPHCM đề xuất tăng phụ cấp hàng tháng, ông Quý bày tỏ vui mừng vì có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình. Ngoài ra, việc tăng phụ cấp còn tạo động lực để lực lượng BVDP an tâm cống hiến cho việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, quận hiện có 363 BVDP (còn thiếu 113 người so với định biên). Hiện nay, quận 10 đang trong quá trình sắp xếp lại khu phố nên cũng ảnh hưởng trong việc tổ chức lực lượng BVDP trên địa bàn. Theo đề án sắp xếp khu phố của 14 phường, số lượng khu phố sẽ tăng, số lượng BVDP cũng tăng theo tương ứng. Để lực lượng BVDP yên tâm công tác, ngoài các chế độ chính sách hiện hành, quận 10 vận động từ nguồn xã hội để hỗ trợ thêm tiền bồi dưỡng, hỗ trợ tiền xăng, thẻ điện thoại... Bên cạnh đó, 14 phường đều mua bảo hiểm y tế tự nguyện và chăm lo, hỗ trợ lực lượng BVDP vào các dịp lễ, tết. Dù vậy, hiện nay thu nhập của lực lượng BVDP thấp nên việc tuyên truyền, vận động tham gia lực lượng này còn gặp khó khăn.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM: Tăng phụ cấp là cần thiết Mức phụ cấp cho lực lượng BVDP hiện nay còn rất thấp, không đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong khi công việc vất vả, nên chưa thu hút được nhiều người dân tham gia. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc tuyển dụng BVDP. Việc UBND TPHCM đề xuất tăng phụ cấp là hết sức cần thiết để động viên, hỗ trợ phần nào giải quyết khó khăn cho lực lượng BVDP. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này, tạo thuận lợi hơn cho các địa phương trong việc tuyển dụng. Tôi cũng hy vọng khi được tăng phụ cấp, ngành công an và các địa phương tiếp tục quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng BVDP.

Nâng cao đời sống, yên tâm công tác

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông (quận 12), cho biết, phường là địa bàn đông dân, cửa ngõ kết nối TPHCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam bộ nên lực lượng BVDP rất vất vả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vận động nhân dân. Nắng mưa hay đêm khuya, lực lượng BVDP vẫn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. “Như vừa rồi phường tổ chức hội nghị sắp xếp khu phố, dù trời mưa lớn nhưng lực lượng BVDP nhiều đêm phải đến từng nhà để vận động người dân tham gia”, bà Võ Thị Ngọc Lan chia sẻ.

Theo bà Võ Thị Ngọc Lan, dù nhiệm vụ nhiều nhưng chế độ dành cho lực lượng BVDP hiện nay còn quá thấp, do đó việc tuyển dụng gặp khó khăn. Phường An Phú Đông được giao chỉ tiêu 24 BVDP nhưng đến nay mới có 21 người tham gia, đa phần là người lớn tuổi. Với việc UBND TPHCM đề xuất tăng phụ cấp cho lực lượng này, bà Lan hy vọng sẽ thu hút được nhiều người tham gia, giúp lực lượng BVDP yên tâm công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cũng chia sẻ, khi chính quy hóa lực lượng công an xã, lực lượng BVDP có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn rộng như huyện Củ Chi. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, BVDP là một trong những lực lượng chủ chốt ở cơ sở để hỗ trợ các lực lượng chính quy.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi cho biết đã chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn luôn quan tâm động viên tinh thần và vật chất đối với cán bộ làm công tác ở ấp, khu phố, nhất là các đồng chí có trách nhiệm, tâm huyết với công việc nhưng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có lực lượng BVDP. Do đó, việc TPHCM có chủ trương và quan tâm hỗ trợ cho lực lượng BVDP là việc rất cần thiết để lực lượng này yên tâm cống hiến cho cơ sở. Huyện Củ Chi cũng kiến nghị, ngoài mức hỗ trợ về sinh hoạt phí, cần hỗ trợ đầu tư thêm các trang thiết bị, đồ bảo hộ để lực lượng BVDP hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.