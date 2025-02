Tăng Phúc, Noo Phước Thịnh và loạt sao Việt góp mặt trong 2 đêm nhạc dịp Valentine

Nhiều ca sĩ tham gia trình diễn trong show "Từ đây… từ nay…" tại Hà Nội dịp Valentine. Ảnh: SANG LE

Từ đây… từ nay… là chuỗi tour diễn âm nhạc trải dài ở các tỉnh tại Việt Nam và nước ngoài với nhiều nghệ sĩ tham gia. Các đêm nhạc được thay đổi chủ đề liên tục về mặt hình ảnh và dàn dựng, tổ chức với những tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ.

2 đêm nhạc vừa diễn ra tại Hà Nội trong show diễn Từ đây… Từ nay… trong dịp Lễ tình nhân năm nay mang tên Love you to the moon and back và Born to make you happy. Các ca khúc được Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy lựa chọn với sự dàn dựng ý tưởng của bộ đôi đạo diễn Lê Việt và Truyền Nguyễn, biến chương trình thành một sân khấu Broadway (sân khấu nhạc kịch) thu nhỏ cùng những thông điệp về tình yêu.

Ca sĩ ST Sơn Thạch thể hiện khả năng hát live và trình diễn chuyên nghiệp với loạt Rơi, Thuận nước đẩy thuyền… Ái Phương lựa chọn các ca khúc quen thuộc nhưng được hòa âm phối khí mới: Lỗi của yêu thương, Trót yêu, Cô đơn, Cô dâu…

Tăng Phúc thể hiện nhiều sáng tác trong EP mới phát hành gồm Thành phố cô đơn, Kẻ qua đường, Sau này nếu có yêu ai hay các bài hát quen thuộc như: Năm tháng vội vã, Hy vọng, If, Người yêu tôi nơi đâu… Là khách mời đặc biệt của đêm diễn chủ đề tình yêu, Noo Phước Thịnh thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng: Giá như, Mất cả thế giới và Cạn dòng nước mắt.

Ngoài ra, các nghệ sĩ còn có nhiều màn kết hợp “mãn nhĩ” như: Thà rằng như thế - Những lời dối gian (Tăng Phúc - ST Sơn Thạch); Nếu phôi pha ngày mai (Tăng Phúc - Ái Phương); Từ đây từ nay, Tìm nhau không (Tăng Phúc - Minh Xù); Trả người về tự do (Tăng Phúc - Phạm Khánh Hưng), …

Tăng Phúc song ca cùng Noo Phước Thịnh những tình khúc của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy đúng dịp Valentine

Neko Le và Tăng Phúc

Ái Phương song ca cùng Tăng Phúc

ST Sơn Thạch

Các nghệ sĩ cùng hòa giọng. Ảnh: SANG LE

TIỂU TÂN