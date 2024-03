Tặng quà người dân và lực lượng vũ trang ở biên giới Việt Nam – Lào

Tại xã A Đớt, đoàn đã có buổi tọa đàm, giao lưu và trao quà tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Đồng thời, trao tặng 2 bản đồ Việt Nam theo Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động và tặng 2 quạt cây, 1 cây xanh, cùng vật dụng thiết yếu để phục vụ sinh hoạt cho Công an xã Lâm Đớt theo Chương trình đồng hành cùng thanh niên Công an xã nâng cao đời sống sinh hoạt phục vụ công tác giai đoạn 2023 – 2027.

Tặng 2 bản đồ Việt Nam và 2 quạt cây cho Công an xã Lâm Đớt

Đoàn cũng trao 20 suất quà là các túi an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm Đớt.

Tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới Việt Nam - Lào

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, đoàn đã đến thăm hỏi động viên và thực hiện nghi thức ngoại giao; đồng thời tặng 200kg gạo và 60kg muối cho Đại đội bảo vệ biên giới 531, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sekong và Đồn Công an Tà Vàng (Lào).

Kết thúc chương trình, đoàn đã đến thăm cột mốc Đại 666 nhằm tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ôn lại chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

VĂN THẮNG