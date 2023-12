Tăng sốc gần 2 triệu đồng/lượng, vàng SJC vọt lên 77,4 triệu đồng/lượng

Vàng SJC xô đổ mọi kỷ lục, tăng lên 77,4 triệu đồng/lượng

Ghi nhận vào 12 giờ 45 tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) niêm yết vàng SJC ở mức 76,2 triệu đồng/lượng mua vào và 77,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với hôm qua. Công ty PNJ cũng tăng vàng SJC lên 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,35 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng lên 76,3 triệu đồng/lượng mua vào và 77,3 triệu đồng/lượng bán ra, tổng cộng tăng 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji báo giá vàng SJC ở mức ở mức 76,2 triệu đồng/lượng mua vào và 77,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1,3 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,55 triệu đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Trong khi giá vàng SJC tăng sốc thì giá vàng nhẫn 9999 trưa nay tăng nhẹ nhàng hơn. Cụ thể, Công ty PNJ tăng 150.000 chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với buổi sáng, giao dịch ở mức 61,65 triệu đồng/lượng mua vào và 62,75 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng 9999 ở mức 62,28 triệu đồng/lượng mua vào và 63,23 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 22-12 giao dịch ở mức 2.048,8 USD/ounce, giảm nhẹ 2 USD/ounce so với buổi sáng. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank trưa nay tương đương 60,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 17,1 triệu đồng so với sáng nay chỉ ở mức 15,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng 9999 ở mức 2,5 – 2,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN