Tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi luật này có hiệu lực

Chiều 2-4, Bộ Công an tổ chức Hội trực tuyến nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (Luật LLTGBV ANTT) và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhận xét, thời gian qua, LLTGBV ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết sớm, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, thực tế tại TPHCM vẫn còn tồn tại khó khăn, vướng mắc.

Lực lượng bảo vệ dân phố cùng công an tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại quận 5, TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Ngô Minh Châu cho biết, TPHCM đã ban hành kế hoạch để triển khai thi hành Luật LLTGBV ANTT ở thành phố. Trong đó, giao Công an TPHCM chủ trì, phối hợp tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết quy định một số nội dung được giao trong Luật LLTGBV ANTT tại cơ sở.

Lãnh đạo TPHCM và Công an TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

UBND TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung nguồn lực tạo điều kiện tốt nhất cho LLTGBV ANTT ở cơ sở khi đi vào hoạt động.

Lãnh đạo TPHCM tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận các đóng góp của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách thời gian qua. Đồng thời, biểu dương tinh thần khẩn trương, quyết liệt của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai LLTGBV ANTT ở cơ sở; đến nay, đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng theo tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, thời gian còn lại rất ngắn tính đến thời điểm Luật có hiệu lực thi hành, do đó, các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hành động để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ.

Luật LLTGBV ANTT ở cơ sở là luật mới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cấp cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

CHÍ THẠCH