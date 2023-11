Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Quy định rõ độ tuổi, phòng chống lạm quyền

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang trình Quốc hội khóa XV và sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này. Hiện dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý và hoàn thiện với những nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Báo SGGP xin giới thiệu ý kiến của cử tri xung quanh dự án luật này.