Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cất nóc dự án Midory Park the Glory (Bình Dương)

Dự án Midory Park the Glory tại Thành phố mới Bình Dương

Midory Park the Glory do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư, là dự án chung cư cao cấp được thiết kế kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại độc đáo và nét đẹp vượt thời gian của thiên nhiên. Đây là dự án theo concept Home-resort đầu tiên tại Thành phố mới Bình Dương. Dự án được xây dựng trên diện tích đất 19.196m2 có 2 tòa tháp với độ cao 24 tầng, sau khi hoàn thành vào năm 2023 dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 căn hộ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Oh Dongkun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu, bày tỏ tin tưởng đối với Hòa Bình, việc xây dựng dự án sẽ thuận lợi với năng lực thi công dự án đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ bàn giao dự kiến vào năm 2024, sẽ làm cho khách hàng của Becamex Tokyu hài lòng.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, phát biểu tại buổi cất nóc Dự án Midory Park the Glory

Đại diện đơn vị tổng thầu thi công, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, đã hợp tác cùng Becamex Tokyu trong suốt gần một thập kỷ với 4 dự án được xây dựng. Ở mỗi công trình, Hòa Bình luôn dành tất cả sự cố gắng, tập trung nguồn lực, nâng cao quản lý chất lượng, tăng cường biện pháp thi công, để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Đặc biệt, Hòa Bình đã đưa dự án Midory Park the Glory cất nóc và đạt gần 2,5 triệu giờ công an toàn lao động.

Các đại biểu làm Lễ nghi thức Cất nóc Dự án Midory Park the Glory

Trước đó, Hòa Bình cũng đã tổ chức cất nóc phần kết cấu khối nhà C2, và tiến hành bàn giao Khối nhà C1 dự án PiCity High Park cho chủ đầu tư. Đồng thời, dự án Celesta Rise (TPHCM) do Hòa Bình là tổng thầu thi công dự kiến sẽ cất nóc vào đầu tháng 1-2024 tới. Công trình Celesta Rise cũng vừa nhận được Cúp Bạc giải thưởng sáng tạo trong thi công từ chủ đầu tư Tập đoàn Keppel Land. Với chủ đề giải pháp tiết kiệm nước trong quá trình xây dựng tầng hầm ở dự án, công trình đã đề ra những giải pháp thi công nhằm mục đích tiết giảm chi phí quản lý xây dựng: tiết kiệm điện, nước, nhân công và đảm bảo an toàn vệ sinh, môi trường. Giải thưởng này được Keppel Land tổ chức hàng năm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và những cải tiến, đề xuất phương án tối ưu, đạt hiệu quả cao trong quá trình thi công xây dựng

HỒNG MINH