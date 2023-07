Tập huấn quốc phòng – an ninh cho gần 400 giáo viên

Ngày 12-7, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM, Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức khóa tập huấn giáo dục quốc phòng - an ninh cho gần 400 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.