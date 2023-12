Tempest khiến hàng ngàn khán giả vỡ òa cảm xúc trước lời hứa quay lại Việt Nam

Nhóm nhạc K-pop Tempest

Lần đầu lưu diễn tại TPHCM, Tempest có 6 thành viên (1 thành viên bị chấn thương không thể đến Việt Nam). Nhóm trình diễn loạt ca khúc Vroom Vroom, Dangerous, Can't stop shining, Taste the feeling, Dive, FreaksShow, Raise me up… Đặc biệt, ca khúc debut Bad news được nhóm thể hiện 2 lần. Tempest nhận được cả con đường ánh sáng kéo dài như sự bày tỏ tình cảm của hàng ngàn khán giả có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Trong phần giao lưu khán giả, ngoài những câu chào và lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, Tempest hào hứng chia sẻ trong thời gian ngắn đã có chuyến “food tour” thưởng thức được kha khá món như: bánh mì, bún chả, bún đậu, phở, mì tôm, bánh xèo, nước ép dưa hấu…

Tempest không chỉ xuất hiện cùng chiếc nón lá mang đậm tính dân tộc mà nhóm trưởng Lew còn hứa về lần gặp mặt tiếp theo tại Việt Nam với đầy đủ 7 thành viên. Hyeongseop tiếp lời: “Đến Việt Nam mình có cảm giác như về nhà. Việc bắt đầu làm Idol là quá đúng đắn rồi”. Eunchan cũng không khỏi xúc động chia sẻ: “Từ lúc đến Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ của mọi người nên trên sân khấu, chúng mình mới được tận hưởng cảm xúc trọn vẹn như thế”.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng, mặc áo khoác đen ở giữa) là thành viên người Việt của nhóm Tempest

Tempest trên sân khấu Hò Dô 2023

Trước Tempest, tiết mục mở màn thuộc về ban nhạc Kurrock có 3 thành viên người Việt và 2 thành viên người Nhật, hiện hoạt động chủ yếu tại Tokyo (Nhật Bản).

Mang tiếng hát trở về quê hương, nhóm có set diễn nhuộm màu “tinh thần rock” qua các bài hát My see, The rumbling, Vượt, Chí và bản mashup Tình Iu = Nhựa - Ở bên em. Âm nhạc của Kurrock là sự giao thoa mạnh mẽ bản sắc của 2 nền văn hóa khiến khoảng cách Việt - Nhật dường như đã được xóa nhòa tại Hò Dô 2023.

Ban nhạc Kurrock

Nối tiếp hành trình đưa khán giả hòa mình vào không khí âm nhạc đa sắc màu, ban nhạc Good Morning Everyone dẫn lối hàng ngàn người nghe vào chuyến phiêu lưu của giai điệu bằng 6 ca khúc: Is timewa, Friendzone, Bukan Begitu Caramu, Pengingat, Something stay when i left away, Secepat mungkin.

Cô nàng Gen Z Mỹ Anh trình diễn loạt hit định hình phong cách âm nhạc khác biệt gồm: Em, Mỗi khi anh nhìn em, Yên, Chẳng thể né tránh…

Không khí đêm nhạc càng thêm cao trào với màn kết hợp giữa chất giọng cao vút, ngọt ngào của Mỹ Anh cộng hưởng giọng hát nội lực của Vũ Thảo My, trong Real love và Một ngày mới.

Vũ Thảo My còn trình bày ca khúc Chỉ cần anh muốn cùng sản phẩm mới sẽ ra mắt trong thời gian tới Ready for you.

Mỹ Anh

Vũ Thảo My

Erik bắt đầu set diễn với bản hit quốc dân Ghen đầy sôi động trong bản phối mới. Và rồi quay ngoắt 180 độ sau đó, để da diết cùng mashup Mùa đông - Có phải lạc nhau đến muôn đời, Anh không sai chúng ta sai. Anh còn có phần kết hợp cùng ca sĩ Han Sara qua ca khúc Lyhoptinh.

Erik

Lần đầu ra mắt trên sân khấu lớn, ca sĩ Giana thổi bừng nguồn năng lượng tươi trẻ, tích cực.

Thông qua ca khúc Yêu đậm âm điệu đáng yêu, tươi sáng, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ với hơn 20 vũ công, màn trình diễn từ Giana đã tiếp nối bầu không khí lễ hội phấn khởi.

Giana

Bằng chất giọng nội lực, kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu đánh thức cảm xúc, Văn Mai Hương chạm tới hàng ngàn trái tim khán giả “thổn thức” qua những ca khúc ghi dấu ấn của cô như: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Cầu hôn, Mưa tháng sáu, Đại minh tinh, Martini, Một ngàn nỗi đau...

Văn Mai Hương

Đêm diễn thứ 2 khép lại khi Minji - nữ DJ gốc Hàn mang giai điệu Techno sôi động pha lẫn huyền bí và bộ đôi DJ Vinjaz, MC Goku cùng những set nhạc “chất lừ” biến sân khấu thành không gian âm nhạc bùng nổ với “cơn địa chấn” của giai điệu.

Đêm nhạc cuối cùng Hò Dô 2023 sẽ diễn ra tối 24-12, tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Top 6 DJ Mag Don Diablo (headliner), Thu Minh, Jaigon Orchestra, Vortexx, El Pony Pisador, nhóm nhạc Dalab, Nhân Dạng Band, cùng màn trao giải chung cuộc Cảm hứng Hò Dô 2023.

TIỂU TÂN