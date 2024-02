Tết vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình

Với tất cả sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, TPHCM chúng ta đã có một cái tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm, cùng cả nước đón xuân, vui Tết Giáp Thìn 2024 mang đậm sắc thái và đặc trưng Tết Việt, kế thừa và phát huy nét đẹp và giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Các hoạt động chăm lo tết đã diễn ra khẩn trương, nhất là những ngày giáp tết, nhằm đảm bảo mọi nhà đều có tết. Tết này, thành phố đã chăm lo hơn 1,41 triệu lượt người với tổng kinh phí hơn 1.294 tỷ đồng, tăng gần 5,3% (tương đương 65 tỷ đồng) so với năm ngoái. Trong đó, kinh phí thành phố là 915 tỷ đồng, TP Thủ Đức và các quận, huyện là hơn 39 tỷ đồng, nguồn vận động là 326,7 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo, tổ chức thiện nguyện, các doanh nghiệp… đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân, người lao động, hộ nghèo; tặng quà, phiếu mua hàng, vé tàu, xe cho công nhân, người lao động về quê đón tết cùng gia đình cũng như chăm lo cho người ở lại. Thành ủy, UBND TPHCM đã tổ chức chu đáo hoạt động tri ân, thăm viếng, chúc xuân đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách... Thành phố đã tổ chức hàng chục đoàn đi thăm các đơn vị ở địa bàn TPHCM và các địa phương, các vùng căn cứ kháng chiến, nơi biên giới và đảo xa…

Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết với giá cả hợp lý, bình ổn và đảm bảo an toàn thực phẩm đã được thành phố chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Các hoạt động trang trí, làm mới, làm đẹp thành phố được triển khai không chỉ ở khu vực trung tâm, các tuyến đường chính mà còn được tổ chức ở TP Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, khu phố, góc phố. Nhiều hộ dân đã dành thời gian tự làm sạch, đẹp và trang hoàng nhà cửa, làm đẹp phố phường.

Hoạt động lễ hội ở Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Lê Lợi năm nay được đánh giá đẹp hơn, thu hút rất đông du khách. Hội hoa Xuân cùng các hoạt động ở Công viên bờ sông Sài Gòn của TP Thủ Đức cùng lễ hội ở các quận, huyện đã được tổ chức với nét đặc sắc riêng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được chuẩn bị công phu, phong phú. Ngành văn hóa TPHCM đã tổ chức đoàn nghệ thuật đi phục vụ kiều bào một số nước. Đặc biệt, năm nay TPHCM tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân.

Chương trình Xuân quê hương được tổ chức long trọng, ấm cúng với sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo Trung ương và TPHCM cùng 1.500 kiều bào, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Tết năm nay, TPHCM đã đón lượng khách du lịch gần 60.000 người, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Để có một cái tết an vui, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh đã được chỉ đạo và tổ chức phục vụ người dân một cách chu đáo. Phương tiện vận chuyển nhìn chung được đáp ứng, giao thông không bị ách tắc. Ga đường sắt Sài Gòn đón 5.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón trên 120.000 lượt khách/ngày, có ngày trên 150.000 lượt khách.

Nhìn chung, các hoạt động chăm lo, phục vụ tết cả vật chất, tinh thần được triển khai sớm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương, các cơ quan, ban ngành. Các cơ quan truyền thông đã sát cánh cùng TPHCM làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý điều hành đã có bước tiến rõ rệt trong đợt hoạt động cao điểm tết.

Tết Giáp Thìn 2024 đã đi qua, để lại nhiều hương vị, tiếp thêm năng lượng, thêm những suy nghĩ tích cực trong những ngày đầu năm mới cùng những dự phóng cho tương lai. Mọi người lại bắt tay làm việc với một tâm thế mới đầy hứa hẹn, sao cho năng suất và hiệu quả tốt hơn, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng kiến tạo cho sự phát triển đi lên của TPHCM, đưa “Đoàn tàu 98” vươn tới như kỳ vọng.

PHẠM PHƯƠNG THẢO