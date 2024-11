Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở quận 10

Chiều 10-11, Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ đến gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quận 10.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát to lớn của gia đình bà L.T.Đ. (sinh năm 1947, ngụ tỉnh Tiền Giang) trong vụ cháy nhà tại con hẻm trên đường Bà Hạt (phường 9, quận 10) vào sáng 10-11. Đồng chí Nguyễn Thành Trung cũng động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này để cố gắng sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung động viên, chia buồn với gia đình có người tử vong trong vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị các ban ngành, đoàn thể của quận 10; cấp ủy, chính quyền phường 9 tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân về cả vật chất lẫn tinh thần để giúp gia đình vượt qua nổi đau, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung động viên gia đình có người tử vong trong vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn đến trung tâm học tập cộng đồng để thăm hỏi, động viên các hộ dân, sinh viên, trẻ em, người lao động… (là người thuê trọ tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy) được chính quyền địa phương cho lưu trú tại đây. Đồng chí cũng đã gửi các phần quà để hỗ trợ trước mắt đến các hộ dân, sinh viên, người có liên quan để họ sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung hỏi thăm, động viên các hộ dân, trẻ em, người lao động… ở trọ tại căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung chia sẻ, động viên các sinh viên thuê trọ ở căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng cùng ngày, căn nhà (4 tầng, 1 tầng lửng và phòng sân thượng) ở con hẻm trên đường Bà Hạt (phường 9, quận 10) bốc cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao.

Nhận tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực 1 (Phòng PC07, Công an TPHCM) cùng Công an quận 10 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng có mặt chữa cháy. Do căn nhà nằm sâu trong con hẻm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát cứu 15 người thoát ra khỏi căn nhà bị cháy

Đến 8 giờ 20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến bà Đ. già yếu, không tự di chuyển được, đã tử vong. Ngoài ra, 2 người khác bị thương cũng được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Quá trình chữa cháy cảnh sát PCCC đã trực tiếp cứu 11 người và hướng dẫn thoát nạn cho 4 người. Hầu hết những người thuê trọ ở căn nhà này đều là người lao động, sinh viên.

Theo UBND quận 10, căn nhà cháy là nhà cho thuê trọ có diện tích đất 244,2m2; diện tích sàn gần 1.290m2. Nhà trọ có tổng cộng 29 phòng cho thuê, tại thời điểm cháy có 22 người đang ở đây. Tại căn nhà, UBND phường có lắp đặt điểm chữa cháy công cộng trước cửa nhà.

