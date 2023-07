Thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ hy sinh, bị thương tại Đắk Lắk

Ngày 22-7, Đoàn công tác TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng chức năng của Công an TPHCM đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk)