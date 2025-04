Thanh Hà và Phương Uyên khởi đầu hành trình chữa lành cùng album “Beginning”

Phương Uyên và Thanh Hà ra mắt album “Beginning”

Beginning được Phương Uyên sáng tác và sản xuất từ chính những trải nghiệm vượt qua tổn thương, mất mát của cả hai nghệ sĩ. Album gồm 10 ca khúc, truyền tải thông điệp tích cực và niềm tin vào sự hồi sinh sau đổ vỡ.

“Tôi muốn khán giả thấy một Thanh Hà khác – tươi trẻ hơn, sâu sắc hơn, nhưng vẫn là tôi của những ngày đầu thanh xuân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Phương Uyên dành nhiều năm để hoàn thiện dự án, chọn lọc kỹ lưỡng từng ca khúc nhằm tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt. Tình yêu – chủ đề trung tâm – được thể hiện qua nhiều cung bậc: day dứt với Bước qua mộng vỡ, sâu lắng trong Thoáng hương xưa, mãnh liệt qua Nhắm mắt gọi tên. “Chữa lành không chỉ là nói ra nỗi đau, mà còn là giúp người nghe tìm thấy sự đồng cảm và bình yên”, Phương Uyên chia sẻ.

Album được chia thành hai phần. CD1 – Thanh Hà – Beginning gồm các bản solo do Thanh Hà thể hiện, với sự tham gia phối khí của các nhạc sĩ Lý Huỳnh Long, Nguyễn Hải Phong, Hoài Sa… CD2 – Thanh Hà & Little Friends – Duet Vibe là sự kết hợp giữa Thanh Hà và các nghệ sĩ trẻ như Trung Quân, Vũ Thảo My, Myra Trần, Quốc Thiên… mang đến màu sắc hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ.

"Beginning" gồm hai CD

Dự án còn có sự góp mặt của ê-kíp chuyên nghiệp: nhiếp ảnh gia Huy Khiêm, Lê Thiện Viễn, giám đốc nghệ thuật Phương Ngô và nhà thiết kế đồ họa Trần Hoàng Bảo Thiên.

Dù chưa thể tổ chức liveshow ra mắt như dự kiến do khó khăn trong việc quy tụ các nghệ sĩ khách mời, Thanh Hà và Phương Uyên bày tỏ mong muốn sẽ sớm đưa Beginning đến gần hơn với khán giả qua các sân khấu trực tiếp trong thời gian tới.

CA DAO