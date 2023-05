Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3

Hội đồng có 11 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm chủ tịch. Hội đồng sẽ xem xét các công trình, đề tài, giải pháp, tác phẩm theo đề xuất của cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực giải thưởng; tham mưu, đề xuất Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 quyết định cơ cấu giải thưởng. Trong quá trình xét chọn công trình, giải pháp, tác phẩm, hội đồng sẽ mời các chuyên gia liên quan cùng tham dự họp hội đồng.

* Chọn 9 công trình tiêu biểu lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Ngày 23-5, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 thuộc lĩnh vực 2 (quốc phòng - an ninh) đã tổ chức xét chọn công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Qua đó, Hội đồng thuộc lĩnh vực 2 đã xét chọn được 9 công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh để tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần