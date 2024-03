Thành lập Nhóm nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn

Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên những tài liệu và bút tích của ông. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhóm có sự tham gia của ông Nguyễn Trung Trực, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) cùng TS Nguyễn Nam (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam). Dự kiến các hoạt động sắp tới của nhóm sẽ là: ra mắt series podcast về Trịnh Công Sơn; công bố đề án nghiên cứu Trịnh Công Sơn qua tư liệu lưu trữ cùng việc số hóa các tư liệu về nhạc sĩ; dịch thuật và xuất bản công trình khảo cứu Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, Essays on War, Love, Songwriting, and Religion của GS John C. Schafer (do NXB California Polytechnic State University xuất bản cuối năm 2023); tổ chức concert nhạc Trịnh tại Đại học Fulbright…

Cũng trong dịp này, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các nghệ sĩ sẽ tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, gồm: tối 1-4, tổ chức đêm Thao thức cùng Trịnh - 2024 với chủ đề Trịnh Công Sơn, Phiêu du một đời; chương trình xây dựng 3 điểm trường Trịnh Công Sơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và tặng áo ấm cho trẻ em khó khăn…

TIỂU TÂN