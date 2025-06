Thành phố Hồ Chí Minh: Hôm nay, vận hành thử nghiệm 102 phường, xã mới

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng từ sớm

Đây là một bước chuẩn bị để khi tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1-7-2025), bộ máy hoạt động thông suốt và hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hôm qua 11-6, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp UBND quận Tân Bình vận hành thử nghiệm các nền tảng dùng chung tại 6 phường mới sáp nhập. Đây là buổi kiểm tra hệ thống, chuẩn hóa quy trình, tài liệu hướng dẫn, phục vụ việc triển khai đồng loạt tại 102 phường, xã mới của thành phố vào ngày 12-6.

Theo đó, tại điểm cầu trụ sở UBND quận Tân Bình (phường Tân Bình mới), ban tổ chức đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại. Dù là thử nghiệm nhưng việc bố trí nhân sự tạm thời và đưa ra các kịch bản giả định sát thực tế. Cán bộ, công chức được thử sức với những tình huống cụ thể. Ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, nhận xét, buổi vận hành thử nghiệm này là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những điểm chưa hợp lý, từ đó khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt từ ngày 1-7. Đây cũng là dịp để hoàn thiện các kịch bản, giúp cuộc vận hành tại 102 phường, xã mới diễn ra thực chất và hiệu quả theo yêu cầu của TPHCM.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, việc thử nghiệm tại Tân Bình còn giúp trung tâm đánh giá được thời gian và công tác chuẩn bị hạ tầng, gồm kết nối với các đơn vị và sự vận hành của các nền tảng số dùng chung sau khi tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố. Mô hình thử nghiệm tại Tân Bình là cơ sở quan trọng để nhân rộng cho các phường xã còn lại vào ngày 12-6, giúp những quận huyện khác hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân từ ngày 1-7.

Tuy nhiên, trụ sở hiện hữu của cấp huyện sẽ thừa so với tiêu chuẩn, định mức và ngược lại, trường hợp sử dụng trụ sở hiện hữu của cấp xã để tiếp tục thì sẽ thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. Do đó, các đơn vị sắp xếp tạm thời các trụ sở hiện hữu để bố trí tập trung đảm bảo công tác quản lý nhà nước tại các địa bàn. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ rà soát, xác định diện tích thừa, thiếu, xây dựng và đề xuất phương án xử lý tài sản.

Đảm bảo nhân sự, trụ sở vận hành bộ máy

Không chỉ tập trung vào hạ tầng công nghệ, công tác chuẩn bị về nhân sự và trụ sở làm việc cũng được các quận huyện, TP Thủ Đức đặc biệt chú trọng sắp xếp, bố trí cho các phường, xã mới sau sắp xếp. Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân thông tin, quận 3 mời tất cả cán bộ, công chức cùng dự buổi vận hành thử nghiệm các nền tảng số dùng chung triển khai mô hình đơn vị hành chính 2 cấp tại 6 phường mới trên địa bàn quận Tân Bình tại điểm cầu quận 3.

Quận 3 cũng xây dựng và ban hành các kịch bản xử lý tình huống phát sinh, từ việc giải quyết các dự án đang thực hiện, tồn đọng của quận cũ, đến vận hành cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường, kịch bản vận hành cơ chế họp UBND phường. Việc này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết thêm, quận đã chuẩn bị từ sớm việc phân công, bố trí cán bộ, công chức phụ trách và vận hành thử nghiệm. Tương tự, quận 7 bố trí nhân sự là cán bộ chủ chốt 4 phường mới, cán bộ văn phòng và đội ngũ công chức dự kiến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của 4 phường cùng dự trực tuyến để theo dõi, quan sát quy trình. Mỗi phường dự kiến có khoảng 10 người tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Cán bộ và công chức cũng chủ động tìm hiểu các quy định, văn bản liên quan để sẵn sàng vận hành thử nghiệm thành công.

UBND quận 12 cũng đã hoàn thiện phương án dự kiến nhân sự cho 5 phường mới cũng như dự kiến nhân sự vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tại các phường. Trong thời vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường tại bộ phận một cửa UBND quận, phường và trên cổng dịch vụ công. Về bố trí trụ sở làm việc, quận 12 đã công khai địa chỉ trụ sở của các phường mới trên các nền tảng; lên phương án sử dụng hiệu quả, phù hợp trụ sở quận và phường sau sắp xếp.

Về nhân sự chung trên toàn thành phố, đến nay, UBND TPHCM đã tham mưu Đảng ủy UBND TPHCM cho ý kiến về 479 nhân sự dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các phường xã mới; có ý kiến giới thiệu cho 31 vị trí nhân sự còn khuyết. UBND TPHCM cũng trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho phép tăng thêm nhân sự giữ chức danh lãnh đạo làm nguồn quy hoạch giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND và 2 phó ban HĐND chuyên trách. Liên quan đến vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin, thành phố sẽ phân công nhân sự cho phường xã mới, trước mắt là nhân sự vận hành thử nghiệm vào ngày 12-6. Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức tạo điều kiện để cán bộ, công chức dự kiến về Trung tâm phục vụ hành chính công tham gia vận hành thử nghiệm.

Trụ sở 102 phường, xã mới của TPHCM sau sắp xếp (theo địa chỉ hiện hành)

1/ Phường Sài Gòn: 45-47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

2/ Phường Tân Định: 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1

3/ Phường Bến Thành: 92 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1

4/ Phường Cầu Ông Lãnh: 275 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

5/ Phường Bàn Cờ: 611/20 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3

6/ Phường Xuân Hòa: 99 - 99A Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3

7/ Phường Nhiêu Lộc: 82 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3

8/ Phường Xóm Chiếu: 18 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4

9/ Phường Khánh Hội: 85 - 87 Tân Vĩnh, phường 9, quận 4

10/ Phường Vĩnh Hội: 405 Hoàng Diệu, phường 2, quận 4

11/ Phường Chợ Quán: 462 - 464 - 466 An Dương Vương, phường 4, quận 5

12/ Phường An Đông: 780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5

13/ Phường Chợ Lớn: 279 Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5

14/ Phường Bình Tây: 154 Tháp Mười, phường 2, quận 6

15/ Phường Bình Tiên: 107 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6

16/ Phường Bình Phú: 15 Chợ Lớn, phường 11, quận 6

17/ Phường Phú Lâm, 152 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6

18/ Phường Tân Thuận, 342 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7

19/ Phường Phú Thuận: 1203 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7

20/ Phường Tân Mỹ: 7 Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7

21/ Phường Tân Hưng: 9 đường 4A, phường Tân Hưng, quận 7

22/ Phường Chánh Hưng: 2 - 4 Dương Quang Đông, phường 5, quận 8

23/ Phường Phú Định: 450 Phú Định, phường 16, quận 8 và số 184 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8

24/ Phường Bình Đông: 1096 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8

và 3028 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8

25/ Phường Diên Hồng: 1A Thành Thái, phường 14, quận 10

26/ Phường Vườn Lài: 410 - 412 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10

27/ Phường Hòa Hưng: TT20 Tam Đảo, phường 15, quận 10

28/ Phường Minh Phụng: 183A Lý Nam Đế, phường 7, quận 11

29/ Phường Bình Thới: 268 - 270 Bình Thới, phường 10, quận 11

30/ Phường Hòa Bình: 347 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11

31/ Phường Phú Thọ: 233 - 235 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11

32/ Phường Đông Hưng Thuận: 68 Tân Thới Nhất 14, phường Tân Thới Nhất, quận 12

33/ Phường Trung Mỹ Tây: 15/91 Đồng Tiến, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

34/ Phường Tân Thới Hiệp: 226 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, quận 12

35/ Phường Thới An: 340 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12

36/ Phường An Phú Đông: 540 Hà Huy Giáp, khu phố 17, phường Thạnh Lộc, quận 12

37/ Phường An Lạc: 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân

38/ Phường Tân Tạo: 1409 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

39/ Phường Bình Tân: 43 đường số 16, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

40/ Phường Bình Trị Đông: 162 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

41/ Phường Bình Hưng Hòa: 621 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A,

quận Bình Tân

42/ Phường Gia Định: 134 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh

43/ Phường Bình Thạnh: 6 - 6A Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh

44/ Phường Bình Lợi Trung: 355 - 355/5 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh

45/ Phường Thạnh Mỹ Tây: 602/39 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh

46/ Phường Bình Quới: 1 Khu hành chính Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh

47/ Phường Hạnh Thông: 23 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp

48/ Phường An Nhơn: 394 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp

49/ Phường Gò Vấp: 332 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

50/ Phường An Hội Đông: 330 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp

51/ Phường Thông Tây Hội: 563 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp

52/ Phường An Hội Tây: 397 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp

53/ Phường Đức Nhuận: 94 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận

54/ Phường Cầu Kiệu: 67 - 69 Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận

55/ Phường Phú Nhuận: 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận

56/ Phường Tân Sơn Hòa: 291 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình

57/ Phường Tân Sơn Nhất: 25/4-6 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

58/ Phường Tân Hòa: 356A Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình

59/ Phường Bảy Hiền: 290 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình

60/ Phường Tân Bình: 40/19A Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình

61/ Phường Tân Sơn: 822 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình

62/ Phường Tây Thạnh: 200/12 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

63/ Phường Tân Sơn Nhì: 6 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

64/ Phường Phú Thọ Hòa: 146 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú

65/ Phường Tân Phú: 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

66/ Phường Phú Thạnh: 275 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

67/ Phường Hiệp Bình: 2 đường số 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

68/ Phường Thủ Đức: 17 Chân Lý, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức

69/ Phường Tam Bình: 934 Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức

70/ Phường Linh Xuân: 81 Hoàng Cầm (quốc lộ 1K cũ), phường Linh Xuân, TP Thủ Đức

71/ Phường Tăng Nhơn Phú: 29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức

72/ Phường Long Bình: 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức

73/ Phường Long Phước: 239 khu phố Long Thuận, phường Long Phước, TP Thủ Đức

74/ Phường Long Trường: 1341 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Thủ Đức

75/ Phường Cát Lái: 560 Trương Gia Mô, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức

76/ Phường Bình Trưng: 8 Hồ Thị Nhung, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức

77/ Phường Phước Long: 183 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức

78/ Phường An Khánh: 10 đường D2, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức

79/ Xã Vĩnh Lộc: F7/16 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

80/ Xã Tân Vĩnh Lộc: 1304 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và 1905 (F2/33) ấp 6, Tỉnh lộ 10, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

81/ Xã Bình Lợi: 1905 Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

82/ Xã Tân Nhựt: 349 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

83/ Xã Bình Chánh: 260 Hương lộ 11, ấp 2, xã Tân Quý Tây và 999B/8 ấp 2 An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

84/ Xã Hưng Long: 564 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long và B3/24 ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh

85/ Xã Bình Hưng: D11/314 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong Phú và 10 đường số 10, xã Bình Hưng, Bình Chánh

86/ Xã Bình Khánh: UBND xã Bình Khánh cũ, đường Rừng Sác, ấp Bình An 1, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

87/ Xã An Thới Đông: UBND xã An Thới Đông cũ, ấp An Hòa 1, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ

88/ Xã Cần Giờ: UBND huyện Cần Giờ cũ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

89/ Xã Thạnh An: Xã đảo Thạnh An

90/ Xã Củ Chi: 314 Phan Văn Khải (quốc lộ 22), ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

91/ Xã Tân An Hội: 77 Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

92/ Xã Thái Mỹ: 712 Phan Văn Khải (quốc lộ 22), ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi

93/ Xã An Nhơn Tây: 1407 Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

94/ Xã Nhuận Đức: ấp Ngã 4, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

95/ Xã Phú Hòa Đông: 269 tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

96/ Xã Bình Mỹ: 1627, ấp 1A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi

97/ Xã Đông Thạnh: 250 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

98/ Xã Hóc Môn: 11 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

99/ Xã Xuân Thới Sơn: 1A Lê Thị Kim, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn

100/ Xã Bà Điểm: 14/9 Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

101/ Xã Nhà Bè: 330 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

102/ Xã Hiệp Phước: 209 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè