Thành ủy TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như khu dân cư có mật độ dân số cao, chung cư, các khu vực phòng trọ... và xử lý nghiêm hành vi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo chính quyền các địa phương, sở - ban - ngành thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị, chương trình hành động về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, chỉ đạo Công an TPHCM tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC-CNCH. Thường xuyên rà soát, tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo các sở - ban - ngành, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về PCCC-CNCH.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy và TP Thủ Đức xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC-CNCH; xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về PCCC.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC-CNCH trên địa bàn, nhất là đối với các khu vực có mật độ dân cư cao, có hệ thống giao thông nhỏ, hẹp, các cao ốc, nhà cao tầng, chung cư, khu vực phòng trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh...

Cùng ngày, khi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có văn bản chỉ đạo trên, trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết, quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH đối với các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận năm 2023.

Trên cơ sở đó, Công an quận Bình Tân cũng đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC-CNCH đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn UBND 10 phường thực hiện ngay việc tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các đối tượng trên, công tác kiểm tra phải hoàn thành xong trước ngày 25-10, để báo cáo về Ban Thường vụ quận ủy.

Phó Trưởng Công an quận Bình Tân Hồ Công Bình cho biết, ngay khi nhận được chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận và Công an quận đã phối hợp với UBND 10 phường đồng loạt ra quân tuyên truyền PCCC-CNCH tại các chung cư, khu nhà trọ trên địa bàn và kiểm tra đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, cơ sở trong khu công nghiệp.

Địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PCCC-CNCH, nhất là tại các địa bàn đông dân cư, các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC-CNCH cho đối tượng là chủ nhà cho thuê trọ, chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý các chung cư thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn...