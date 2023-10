Thắt chặt tình đoàn kết qua liên hoan văn nghệ các dân tộc

Tại vòng chung kết, 12 đội xuất sắc nhất đến từ 6 đơn vị phường, 5 đơn vị trường mầm non và 1 đơn vị trường tiểu học tiếp tục tranh tài.

Kết quả, Ban tổ chức trao 6 giải A, 6 giải B. Đồng thời, trao 4 giải phụ gồm: giải phong trào, giải tiết mục được chọn yêu thích nhiều nhất trên Fanpage Kênh Đôi; giải video clip hay nhất và giải trang phục dân tộc đẹp nhất.

Trước đó, vòng sơ khảo liên hoan được phát động từ giữa tháng 8-2023. Ban tổ chức đã nhận được 32 video clip của 32 đơn vị gửi dự thi.

Qua các khâu xét chọn, ban tổ chức chọn ra 12 đơn vị xuất sắc để vào vòng chung kết gồm: các phường: 1, 5, 6, 8, 11 và 15; các trường: Mầm non 19-5, Tiểu học Rạch Ông, Mầm non Vàng Anh, Mầm non Nắng Mai, Mầm non Tuổi Ngọc và Mầm non Tuổi Hoa.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 Phạm Ngọc Muôn, liên hoan không chỉ dừng lại ở các ca khúc có nội dung gắn với đồng bào các dân tộc ca ngợi về Bác, mà mở rộng, khuyến khích sử dụng các tác phẩm âm nhạc trong chương trình quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Liên hoan là một trong những hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần tôn vinh, ca ngợi, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc. Đồng thời tạo sân chơi, giao lưu ý nghĩa, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận với cộng đồng các đồng bào dân tộc trên địa bàn quận.