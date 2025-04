Thâu đêm đếm ngược từng giờ chờ Đại lễ 30-4

Phố đi bộ chật kín người dân lúc 2 giờ sáng 30-4

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của hàng ngàn người đang có mặt tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) lúc 2 giờ sáng ngày 30-4, chúng tôi bắt gặp hình ảnh ông Nguyễn Chí Bấc (67 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) trong bộ đồ người lính đang cùng vợ và các cháu tay cầm Cờ đỏ sao vàng hát vang bài: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tiếng hát của ông kéo theo dòng người đứng cạnh cùng hòa nhịp.

Không giấu được niềm hạnh phúc, ông Bấc chia sẻ: "Từ 3 ngày trước, tôi đã vào TPHCM và hôm nay cùng vợ con và các cháu được hòa mình vào ngày vui của cả dân tộc, tôi rất xúc động".

Các bạn trẻ thức thâu đêm tại trung tâm TPHCM chờ xem diễu binh, diễu hành

Với không khí tràn ngập hình ảnh Cờ đỏ sao vàng và rất nhiều người từ các nơi đổ về trung tâm TPHCM cho thấy cả dân tộc ta đang cùng hòa chung nhịp đập. "Từ niềm hạnh phúc hân hoan này, tôi hy vọng sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không dừng lại ở lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước mà còn là bước tiếp lửa cho thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào về đất nước, từ đó viết thêm những trang sử hào hùng trong thời bình của dân tộc”, ông Bấc cho biết.

Nhóm bạn trẻ háo hức chờ đón đại lễ

Hòa cùng dòng người đứng chờ đoàn diễu binh đi qua, em Nguyễn Hà Phương Anh, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1) nắm chặt tay em gái, tay kia giơ cao lá Cờ đỏ sao vàng. Phía sau 2 em là ba mẹ cũng cùng mặc trên người áo Cờ đỏ sao vàng.

“Mấy hôm nay, 2 chị em con rất vui khi được đi cùng ông bà ngoại và ba mẹ đến các khu di tích lịch sử của các cô chú Biệt động Sài Gòn, đến Hội trường Thống Nhất, Bến Bạch Đằng xem dàn đại pháo và nay được chờ xem diễu binh. Qua lời kể của cô giáo và được xem các phim tài liệu về chiến dịch Hồ Chí Minh, con rất cảm phục sự dũng cảm của cô chú bộ đội nên con rất háo hức chờ đợi đến hôm nay để được xem lễ kỷ niệm”, em Phương Anh bày tỏ.

Để có được vị trí xem đoàn diễu binh đi qua, từ rất sớm, gia đình Phương Anh đặt thuê phòng tại khách sạn Victory (quận 3) và chỉ hơn 2 giờ sáng, cả nhà đã có mặt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong niềm vui chờ đợi đoàn diễu binh đi qua. Phương Anh cho biết, khi đi học lại, em sẽ kể cho các bạn nghe về các cô chú đi diễu binh và nhất là đội kị binh mà các bạn hay nhắc đến.

Cờ đỏ sao vàng cầm trên tay, đầu đội chiếc nón tai bèo, mặc áo Cờ đỏ sao vàng, hai gò má cũng được điểm trang hình lá cờ đỏ thắm, bà Dương Thị Kim Dung (kiều bào, ngụ quận 3, TPHCM) năm nay 70 tuổi, bày tỏ niềm xúc động và hạnh phúc vỡ òa khi được hòa mình vào không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày hội lớn của đất nước Việt Nam.

Để có được vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành, rất nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến trung tâm TPHCM từ chiều hôm trước

Bà Dung chia sẻ, không khí chờ đón Đại lễ 30-4 đem đến cho bà cảm giác trên cả tuyệt vời. Sau bao năm xa xứ, được có mặt nơi đây, chờ giờ phút thiêng liêng của dân tộc mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà như sống lại những ngày tháng Tư lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975.

"Nhìn thấy hình ảnh người dân cùng chung một nhịp đập, hướng về ngày kỷ niệm, rồi hình ảnh lá Cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp mọi nơi ở thành phố đủ để thấy sự đoàn kết, hòa hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mà trên hết là niềm tự hào của toàn dân tộc. Tôi tin, qua đại lễ lần này, thế giới sẽ nhìn vào Việt Nam với một tinh thần ngưỡng mộ”, bà Kim Dung nói trong niềm hân hoan.

Theo bà Kim Dung, bà con kiều bào, dù sống xa quê hương nhưng luôn một lòng hướng về Tổ quốc và mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho Tổ quốc thân yêu.

Người dân ngồi chờ đoàn diễu binh ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần

Đảm bảo an toàn cho người dân

Theo Công an TPHCM, trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các hoạt động diễu binh, diễu hành trọng thể diễn ra tại TPHCM, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Lực lượng Công an TPHCM đã tăng cường tối đa quân số, ứng trực 100% tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường diễn ra sự kiện và các địa điểm công cộng, vui chơi giải trí. Các phương án bảo vệ đã được lên kế hoạch chi tiết, bao gồm công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Kiểm tra an ninh trước khi tiến vào lễ đài

Đặc biệt, tại khu vực diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng an ninh đã thiết lập nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào. Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân, tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động phối hợp để góp phần vào thành công chung của các sự kiện.

Với quyết tâm cao nhất, Công an TPHCM cam kết tạo một môi trường an toàn, thân thiện để người dân và du khách có thể yên tâm vui chơi, tham quan và thưởng thức trọn vẹn không khí hào hùng của ngày lễ trọng đại này.

Tin liên quan Háo hức trước giờ diễu binh, diễu hành

NHÓM PV