Theo dõi tình trạng ngập lụt qua ứng dụng Thời tiết

Ngày 21-4, UBND TP Thủ Đức (TPHCM) và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác và công bố Hệ thống trạm quan trắc ngập lụt đô thị trực tuyến.

Theo đó, hai đơn vị ký kết hợp tác đối với 6 nội dung trong 5 năm. Hai bên thống nhất tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả việc xây dựng Công viên Khoa học và Công nghệ, Trung tâm dữ liệu TP Thủ Đức, tạo hệ sinh thái hỗ trợ, phát triển và kết nối các doanh nghiệp khoa học công nghệ, điểm đến trao đổi tri thức, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao. Tổ chức các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt hỗ trợ triển khai đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trong công nghệ cốt lõi trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số giúp đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Cùng với đó, chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng TP Thủ Đức trở thành trung tâm giao thương, thúc đẩy phát triển nền kinh tế ứng dụng công nghệ cao. Các bên cũng hợp tác đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và các công tác khác liên quan tại Khu Công nghệ cao TPHCM; đảm bảo an sinh xã hội, quản lý lao động, an ninh trật tự và an toàn xã hội với các phường giáp ranh Khu Công nghệ cao.

Tại buổi lễ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và UBND TP Thủ Đức đã ra mắt hệ thống trạm quan trắc ngập lụt đô thị trực tuyến. Hệ thống trạm quan trắc được nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao xây dựng trên nền tảng công nghệ chế tạo cảm biến từ vật liệu silicon carbide. Trạm quan trắc giúp đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng ngập lụt trong thành phố, góp phần giảm bớt thiệt hại về người và kinh tế do ngập lụt gây ra.

Hiện các trạm cảnh báo ngập cho phép cập nhật dữ liệu theo thời gian thực đã được lắp đặt tại 21 vị trí ở TP Thủ Đức và 3 vị trí đo triều cường ở quận 8, 12 và trạm Phú An. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã tạo ra ứng dụng "Thời tiết" để người dân có thể dễ dàng cập nhật những thông tin cần thiết trên cả website cũng như tích hợp app vào điện thoại trên nền tảng android và IOS và để các tiện ích này được đi vào hoạt động.