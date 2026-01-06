Thí điểm “Trạm công dân số”, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống đô thị

Khảo sát mô hình thí điểm “Trạm công dân số”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh tính phù hợp, hiệu quả thực tiễn nhằm phát huy tối đa việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống đô thị.

Clip lãnh đạo TPHCM khảo sát mô hình thí điểm “Trạm công dân số”. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Sáng 6-1, Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế việc thực hiện thí điểm “Trạm công dân số”.

Đoàn khảo sát “Trạm công dân số” đặt tại khuôn viên chung cư Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khảo sát, trải nghiệm thực tế các tiện ích của “Trạm công dân số” khu chung cư Đảo Kim Cương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận hiệu quả bước đầu của mô hình thí điểm.

Đồng chí Đặng Minh Thông phân tích, nếu “Trạm công dân số” được bố trí tại khu dân cư, vị trí phù hợp sẽ đem lại hiệu quả, sự tiện lợi cho người dân. Thay vì một công nhân lao động phải xin nghỉ làm để đi thực hiện các thủ tục hành chính thì có thể thực hiện sau giờ làm việc ngay tại “Trạm công dân số”.

Đồng chí Đặng Minh Thông gặp gỡ, trao đổi với người dân về những trải nghiệm tiện ích của “Trạm công dân số”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, đồng chí yêu cầu, trong quá trình triển khai thí điểm, Công an thành phố tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, đo lường được nhu cầu, khung giờ, đối tượng thụ hưởng các tiện ích phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý đến việc tích hợp các dịch vụ, tiện ích, như: Thanh toán không tiền mặt; phản ánh tình hình an ninh trật tự; đăng ký khám chữa bệnh từ xa; tra cứu thông tin du lịch; chữ ký số… để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả nhất. Từ đó, tiếp tục triển khai thí điểm ở các vị trí phù hợp trước khi đánh giá tổng quan và đưa vào nhân rộng ở các địa bàn khác.

Đồng chí Đặng Minh Thông khảo sát thực tế “Trạm công dân số”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, các đơn vị chú trọng làm tốt công tác bảo đảm kết nối, bảo mật, an toàn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp biết đến và sử dụng ngày một nhiều hơn những tiện ích mà “Trạm công dân số” mang lại.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại “Trạm công dân số”

“Trạm công dân số” được Công an TPHCM phối hợp triển khai thí điểm tại khu chung cư Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng. Qua 2 tháng triển khai, đã có hơn 1.800 lượt sử dụng. Mô hình cũng được triển khai thí điểm tại tòa nhà Aqua, khu chung cư Vinhomes Ba Son, phường Sài Gòn. Người dân trải nghiệm các tiện ích tại “Trạm công dân số” Các tiện ích nổi bật của “Trạm công dân số” gồm: Dịch vụ công, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ thủ tục hành chính; phản ánh tình hình an ninh trật tự; thanh toán điện, nước, internet, học phí, phí quản lý; đo chỉ số sức khỏe, kết nối khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến đầu; đăng ký mua BHYT, tra cứu quá trình đóng BHXH… Dự kiến, trong quý I năm 2026, “Trạm công dân số” được thực hiện thí điểm ở 5 vị trí tại các khu dân cư, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

MẠNH THẮNG