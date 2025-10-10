"Trạm công dân số” đầu tiên của TPHCM tại Cao ốc Đảo Kim Cương

Mô hình “Trạm công dân số” tại khu dân cư giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và mở ra nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ đời sống thường ngày.

Ngày 10-10, tại Cao ốc Đảo Kim Cương (phường Bình Trưng, TPHCM), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM ra mắt mô hình “Trạm công dân số”.

Đây là điểm thí điểm đầu tiên trên địa bàn TPHCM, góp phần đưa các tiện ích của Đề án 06 đến gần người dân.

Mô hình “Trạm công dân số” được đặt trong sảnh tòa nhà Cao ốc Đảo Kim Cương với 2 nhóm dịch vụ chính.

Đối với Kiosk dịch vụ công, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công, như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện TTHC; phản ánh các thông tin về an ninh trật tự và các vấn đề khác…

Người dân trải nghiệm thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Kiosk

Đối với Tiện ích dân sinh, người dân có thể thực hiện các tiện ích như: thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ); đăng ký mua BHYT trực tuyến; đăng ký khám chữa bệnh (có hệ thống kết nối với bác sĩ từ xa); dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông (mở tài khoản, thẻ tín dụng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh và mua thẻ SIM...).

Người dân được kết nối trực tuyến với bác sĩ qua màn hình

Trực tiếp trải nghiệm tính năng đăng ký khám chữa bệnh từ xa, bà Lưu Ngọc Hiền, cư dân Cao ốc Đảo Kim Cương, chia sẻ, trước đây, mỗi lần kiểm tra sức khỏe bà phải đến bệnh viện, mất nhiều thời gian chỉ để biết những chỉ số cơ bản. Với mô hình này, bà chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy là nắm bắt tình trạng sức khỏe, trao đổi trực tuyến với bác sĩ ngay dưới sảnh tòa nhà.

“Thật sự rất hiện đại và tuyệt vời. Tôi mong mô hình này được nhân rộng nhiều hơn nữa để tất cả người dân đều được thụ hưởng, đặc biệt là người cao tuổi như tôi”, bà Hiền chia sẻ.

Bà Lưu Ngọc Hiền trải nghiệm đo chỉ số sức khỏe

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Phòng PC06, việc đưa “Trạm công dân số” đến khu chung cư giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, giảm tải cho bộ phận một cửa tại phường. Việc này cũng tạo kênh kết nối trực tiếp giữa lực lượng công an, chính quyền và cư dân để nắm bắt kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải giới thiệu mô hình

Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp chặt chẽ với Phòng PC06 và các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành, bảo trì và mở rộng mô hình. Phường cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi đều có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng, thân thiện.

Nghi thức cắt băng khánh thành "Trạm công dân số"

THU HOÀI - VĂN ANH