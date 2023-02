Thị trưởng TP Yangsan (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Long An

Ngày 15-2, đoàn công tác của TP Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam-do (Hàn Quốc) do ông Na Dong Yeon, Thị trưởng TP Yangsan, làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã giới thiệu đến đoàn công tác về vị trí, lợi thế của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghiệp. Tại Long An, dòng vốn FDI từ Hàn Quốc vào tỉnh liên tục tăng qua các năm và các dự án hiện hữu của Hàn Quốc tại Long An cũng không ngừng được mở rộng về quy mô dự án và tăng vốn đầu tư.

Hiện nay, Hàn Quốc đứng thứ hai trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với trên 200 dự án, tổng vốn đầu tư gần 940 triệu USD. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hàn Quốc có thêm 6 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư hơn 122 triệu USD. Điều này, chứng minh môi trường đầu tư của Long An đã thật sự tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được khẳng định, Long An sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Long An cam kết sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thị trưởng TP Yangsan Na Dong Yeon đánh giá cao thế mạnh và sự nỗ lực trong thu hút đầu tư của tỉnh Long An. Ông mong rằng, lãnh đạo tỉnh Long An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến đầu tư tại Long An.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út và Thị trưởng TP Yangsan Na Dong Yeon đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực công nghiệp, điện tử, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, thể thao, y tế; bản ghi nhớ giữa KOCHAM Long An với Phòng Công nghiệp và Thương mại TP Yangsan.