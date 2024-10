Thiệt hại kinh tế, bệnh tật do thuốc lá gây ra tới hơn 108.000 tỷ đồng/năm

Thiệt hại kinh tế do hút thuốc lá chủ động và thụ động, gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất năng suất lao động do mắc bệnh và tử vong sớm bởi hút thuốc lá chiếm tới 1,14% GDP, tương đương hơn 108.000 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với nguồn thu từ thuế thuốc lá mang lại.