Thiếu tá công an bị côn đồ chém khi làm nhiệm vụ

Ngày 2-1, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho Thiếu tá Thái Văn Tâm, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) bị thương khi làm nhiệm vụ.