Đưa kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của Anh tại Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Anh quốc hoạt động, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Grant Frew, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham), đại diện 25 doanh nghiệp Anh quốc

Đây là sự kiện quan trọng, đóng vai trò là nền tảng nhằm trao đổi cởi mở về các ưu tiên chính sách và định hướng hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, phát triển bền vững, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Tại tọa đàm, nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương Quốc Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew cho biết, quan hệ thương mại song phương giữa Anh và Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Các hiệp định, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã thể hiện rõ cam kết chung của hai nước đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ quốc tế. Việt Nam là một trong hai nước ASEAN, bên cạnh Singapore, có FTA với Anh.

Thủ tướng và đại diện các doanh nghiệp Anh quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung hợp tác, như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các chiến lược huy động nguồn vốn xanh và phát triển khung pháp lý tài chính xanh nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam; phát triển bền vững, năng lượng tái tạo; phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác y tế và phúc lợi xã hội…

Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá, nhìn lại hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973-2025), mối quan hệ tin cậy và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên đã mang lại nhiều lợi ích to lớn và lâu dài cho nhân dân hai nước. Về thương mại, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 18% so với năm 2023 lên 8,4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Hai bên đang hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch lên 10 tỷ USD trong những năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về đầu tư, lũy kế đến hết tháng 5 năm 2024, Anh có 598 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 4,64 tỷ USD, xếp thứ 15/151 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hiện có hơn 400 doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, từ các tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những quan hệ hợp tác bền chặt này là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Vương quốc Anh, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho đầu tư chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu phản hồi về các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp Anh, kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn và hướng đến nâng lên tầm cao mới, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ kinh tế hai nước và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có 2 mục tiêu 100 năm; đặc biệt là khai thác tối đa hiệu quả Hiệp định UKVFTA và Hiệp định CPTPP, đưa kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của Anh tại Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới, nhất là những lĩnh vực phía Anh có thế mạnh như công nghệ, dịch vụ, tài chính…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước trên trường quốc tế, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Thủ tướng, Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp kinh tế thị trường, luật pháp 2 nước, luật pháp và thông lệ quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh tại Việt Nam; xây dựng chính sách ổn định lâu dài, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh lành mạnh, để các nhà đầu tư hoạt động ổn định, phát triển và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

LÂM NGUYÊN