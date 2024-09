Thời trang Việt ấn tượng giữa lòng di sản thế giới Tràng An

Tại Khê Cốc (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình) ngày 20-9, các thí sinh cuộc thi Miss Cosmo (Thế vận hội Sắc đẹp quốc tế) 2024 trình diễn Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam”. Các trang phục trong BST Le Thanh Hoa Fall - Winter 2024 do Lê Thanh Hòa thiết kế, mang hơi thở nồng nàn của đất trời Việt Nam.