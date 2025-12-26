Thông báo bán thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần Địa Sinh có nhu cầu bán thanh lý "01 ô tô 7 chỗ TOYOTA FORTUNER máy dầu đời 2010" đã qua sử dụng theo phương thức chào giá cạnh tranh.

Các đơn vị - cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh xin liên hệ anh Đức – Phó Giám đốc, SĐT: 028.3820 1268.

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ dự chào giá:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2025 (trong giờ hành chính - trừ ngày chủ nhật).

Từ đến (trong giờ hành chính - trừ ngày chủ nhật). Địa điểm: Công ty Cổ phần Địa Sinh, số 155 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian đóng hồ sơ dự chào giá:

Vào lúc 15 giờ 01, ngày 29 tháng 12 năm 2025.

