THƯ CẢM ƠN

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 – dấu mốc tròn 30 năm một giải thưởng uy tín do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức – đã khép lại thành công bằng Gala trao giải trang trọng, giàu cảm xúc diễn ra tối 26-12-2025 tại Nhà hát Bến Thành (phường Sài Gòn, TPHCM).

Lễ trao giải được tường thuật trực tiếp trên FPT Play, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên hệ sinh thái số của Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng hàng trăm cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, tính khách quan và sức lan tỏa bền bỉ của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong đời sống bóng đá nước nhà.

Thành công trọn vẹn của Giải thưởng năm nay là kết tinh từ sự quan tâm chỉ đạo, động viên và đồng hành quý báu của các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương; sự ủng hộ trách nhiệm, tâm huyết của các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên, văn nghệ sĩ, cùng sự đồng hành tích cực của đồng nghiệp báo chí cả nước.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thành ủy TPHCM; UBND TPHCM; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tổng cục Thể dục – Thể thao; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo TPHCM; Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM; Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM…

Cùng các đơn vị đồng hành, hỗ trợ chuyên môn quan trọng cho Giải thưởng: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play).

Bên cạnh đó, sự đồng hành về tinh thần và đóng góp thiết thực về nguồn lực của các nhà tài trợ là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của Giải thưởng. Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng tri ân nhà tài trợ chính: Tập đoàn LS; Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam; Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc và các đơn vị đồng hành: Tập đoàn Vingroup; Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam; Tập đoàn Sun Group; Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank); Công ty CP Phân bón Bình Điền; MOMO; Tập đoàn Becamex; Công ty CP Bất động sản Seaholdings; Công ty CP Acecook Việt Nam; Công ty TNHH Thép Thông minh Toàn cầu (GB STEEL); Công ty CP Xây dựng Bông Sen Vàng (Golden Lotus); Công ty TNHH Ocany Việt Nam; Vietnam Airlines – Nhà tài trợ vận chuyển chính thức; Tập đoàn Trung Nguyên Legend; Công ty TNHH Thiên Tân; Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế Quang Thịnh – nhãn hàng chăm sóc thể thao Ligpro; Công ty TNHH Masu Việt Nam; Công ty TNHH TMSX Thể thao Hoàng Phong – nhãn hàng WIKA; VNARental.vn.

Ban Tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn Ignition Group đã hỗ trợ hiệu quả công tác tổ chức, góp phần quan trọng vào thành công chung của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Với niềm tin và trách nhiệm tiếp nối chặng đường phía trước, Báo Sài Gòn Giải Phóng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và đồng hành quý báu của các cơ quan, đơn vị, đối tác và bạn bè gần xa trong thời gian tới, vì sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC