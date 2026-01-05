Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, TPHCM gửi đến các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định và có nhu cầu mua/thuê nhà ở xã hội, cụ thể như sau:
1. Tên dự án: Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
3. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Phòng Kinh doanh
- Địa chỉ:
+ Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, Khu Công nghiệp – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, TPHCM.
+ Văn phòng Ban Đô thị: căn LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.
+ Địa chỉ email công ty: sales@sonadezichauduc.com.vn
- Điện thoại: 0789 88 95 88 – 0389 33 66 88
- Ngày làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
- Sáng: Từ 8g00 đến 11g30. Chiều: Từ 13g00 đến 16g00
5. Quy mô dự án: Gồm 03 block nhà ở xã hội với 210 căn hộ và nhà xe 02 bánh, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích,...
6. Diện tích căn hộ: Từ 25 m2 đến 68,5 m2
7. Tổng số lượng căn hộ dự kiến bán: 105 căn hộ - Tổng số lượng căn hộ dự kiến cho thuê: 105 căn hộ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đợt 2/ hồ sơ đăng ký thuê
|STT
|Nội dung
|Thời gian
|1
|Bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà/thuê nhà
|18-12-2025
|2
|Kết thúc nhận hồ sơ mua nhà/thuê nhà
|18-1-2026
|3
|Dự kiến bắt đầu bán/thuê nhà
|18-1-2026
8. Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại:
- Đơn đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10-10-2025 của Chính phủ.
- Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10-11-2025.
Lưu ý:
- Chủ đầu tư chỉ tiếp khách hàng đến nộp hồ sơ tại địa điểm nêu trên.
- Yêu cầu người đứng tên (hoặc vợ/ chồng) trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ thông qua hình thức ủy quyền.
- Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.
- Khi nộp hồ sơ, đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định.