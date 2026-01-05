Thông tin kinh tế

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về Dự án Nhà ở xã hội (giai đoạn 1)

- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, TPHCM gửi đến các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định và có nhu cầu mua/thuê nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

3. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Phòng Kinh doanh

- Địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, Khu Công nghiệp – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, TPHCM.

+ Văn phòng Ban Đô thị: căn LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.

+ Địa chỉ email công ty: sales@sonadezichauduc.com.vn

- Điện thoại: 0789 88 95 88 0389 33 66 88

- Ngày làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

- Sáng: Từ 8g00 đến 11g30. Chiều: Từ 13g00 đến 16g00

5. Quy dự án: Gồm 03 block nhà ở xã hội với 210 căn hộ và nhà xe 02 bánh, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích,...

6. Diện tích căn hộ: Từ 25 m2 đến 68,5 m2

7. Tổng số lượng căn hộ dự kiến bán: 105 căn hộ - Tổng số lượng căn hộ dự kiến cho thuê: 105 căn hộ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đợt 2/ hồ sơ đăng ký thuê

STT
 Nội dung
 Thời gian
1
 Bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà/thuê nhà
 18-12-2025
2
 Kết thúc nhận hồ sơ mua nhà/thuê nhà
 18-1-2026
3
 Dự kiến bắt đầu bán/thuê nhà
 18-1-2026

8. Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại:

- Đơn đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10-10-2025 của Chính phủ.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10-11-2025.

Lưu ý:

- Chủ đầu chỉ tiếp khách hàng đến nộp hồ tại địa điểm nêu trên.

- Yêu cầu người đứng tên (hoặc vợ/ chồng) trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ thông qua hình thức ủy quyền.

- Người nộp hồ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác khi khai hồ sơ.

- Khi nộp hồ sơ, đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định.

