Thông báo về việc tổ chức Chợ hoa Tết Bính Ngọ năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 46 và Chợ hoa Tết Bính Ngọ năm 2026;

Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM thông báo Chợ hoa Tết được tổ chức từ ngày 10/02/2026 đến 12 giờ 30 phút ngày 16/02/2026 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại 03 địa điểm:

1. Công viên 23/9: Phường Bến Thành, TP.HCM.

2. Công viên Lê Văn Tám: Phường Tân Định, TP.HCM.

3. Công viên Gia Định: Phường Hạnh Thông và Đức Nhuận, TP.HCM.

Giá thuê lô: 3.000.000 đồng/lô đối với lô mặt tiền Công viên 23/9 khu A; 2.500.000 đồng/lô đối với lô bên trong Công viên 23/9 khu B, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Diện tích mỗi lô từ 18–20m².

Ban Tổ chức khuyến khích đơn vị, nghệ nhân, nhà vườn trong Thành phố và các tỉnh tham gia.

Thời gian nhận đơn đăng ký: Từ ngày 27/01/2026 đến hết ngày 28/01/2026.

(Đơn phải có các thông tin của người đăng ký: Tên, địa chỉ, số CCCD, điện thoại liên lạc, địa bàn, mặt hàng đăng ký bán, số lượng lô và có xác nhận của địa phương nơi cư trú; mỗi đơn giải quyết không quá 02 lô).

Ban Tổ chức sẽ ưu tiên cho đối tượng là nghệ nhân có tham gia trưng bày hiện vật đương đại tại Hội Hoa Xuân TP.HCM năm 2024 và 2025, 2026 tại Công viên Tao Đàn.

Lưu ý: Đối với nhà vườn, Hội Nông dân, Nghệ nhân đăng ký đơn tập thể phải có người đại diện và xác nhận của địa phương.

Thời gian nhận lô, hợp đồng, dự kiến: Vào ngày 05/02/2026.

Địa điểm đăng ký và nhận lô các Chợ hoa:

- Chợ hoa Công viên 23/9: Văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM, số 02 Công trường Quốc Tế, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.

- Chợ hoa Công viên Lê Văn Tám: Văn phòng Công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM.

- Chợ hoa Công viên Gia Định: Văn phòng Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, Phường Hạnh Thông và Đức Nhuận TP.HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM.

ĐT: 028.38 295 729 - 028.38236 565

.