Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Củ Chi thông báo thanh lý tài sản thế chấp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi (BIDV Củ Chi) thông báo về việc đang phối hợp với khách hàng bán tài sản thế chấp như sau:

Tài sản: Nhà ở tại địa chỉ 1352/15 Đường 3 tháng 2, Phường 02, Quận 11, TP.HCM (nay là 1352/15 Đường 3 tháng 2, Phường Minh Phụng, Tp HCM) .

Diện tích đất: 35,9m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

Nhà ở:

Diện tích xây dựng: 30,9 m2

Diện tích sàn: 120,3 m2

Số tầng: 3 tầng + lửng

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán dự kiến: tối thiểu 5.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm triệu đồng).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo.

Phương thức: Mua bán thỏa thuận

Thông tin liên hệ: BIDV Củ Chi – Địa chỉ số 136 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:

- Ông Mai Viết Thuận – Trưởng phòng KHDN, email: thuanmv@bidv.com.vn ,

SĐT: 0948599048

- Ông Thái Thành Vũ – Phó trưởng phòng KHDN, email: vutt2@bidv.com.vn ,

SĐT: 0909810503

Trân trọng thông báo!

.