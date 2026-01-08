Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Củ Chi thông báo thanh lý tài sản thế chấp

Tài sản: Nhà ở tại địa chỉ 1352/15 Đường 3 tháng 2, Phường 02, Quận 11, TP.HCM (nay là 1352/15 Đường 3 tháng 2, Phường Minh Phụng, Tp HCM) .
Diện tích đất: 35,9m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
Nhà ở:
Diện tích xây dựng: 30,9 m2
Diện tích sàn: 120,3 m2
Số tầng: 3 tầng + lửng
Thời hạn sở hữu: Lâu dài
Giá bán dự kiến: tối thiểu 5.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm triệu đồng).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo.
Phương thức: Mua bán thỏa thuận
Thông tin liên hệ: BIDV Củ Chi – Địa chỉ số 136 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM.
Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:
- Ông Mai Viết Thuận – Trưởng phòng KHDN, email: thuanmv@bidv.com.vn,
SĐT: 0948599048
- Ông Thái Thành Vũ – Phó trưởng phòng KHDN, email: vutt2@bidv.com.vn,
SĐT: 0909810503
Trân trọng thông báo!