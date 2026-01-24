Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết bộ hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hoa Đôn đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 068534 ngày 14-6-2004 với diện tích 2.000m2 gồm: 300m2 đất ở tại nông thôn và diện tích 1.700m2 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số 432, tờ bản đồ số 34 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh).

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như trên, nếu tổ chức, cá nhân nào nhặt được hoặc có ý kiến, khiếu nại liên quan đến Giấy chứng nhận nêu trên thì liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai: Địa chỉ: số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (0254) 3532205 để được giải quyết.

Sau thời gian 15 ngày đăng thông báo nếu không có tổ chức, cá nhân nào có ý kiến, khiếu nại thì Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện giải quyết thủ tục đất đai cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hoa Đôn theo quy định của pháp luật

Tin liên quan Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Văn phòng đăng ký đất đai

P.V