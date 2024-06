Thông báo trên mạng "Cục CSGT Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn trong 1 tháng ở các tỉnh thành" là tin giả

Chiều 13-6, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đang điều tra xác minh thông báo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn trong 1 tháng ở các tỉnh thành đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông báo CSGT Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn trong 1 tháng ở các tỉnh thành. Cụ thể nội dung đăng tải ghi: “Kính gửi các đồng chí: Bắt đầu hôm nay, Cục C08 - CSGT, Bộ CA (Bộ Công an) sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh, thành thời gian 1 tháng. Tại mỗi tỉnh, thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả tỉnh lộ và quốc lộ, lưu động và cố định. Thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Các đồng chí thông tin, tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị, gia đình người thân tuân thủ pháp luật. Nhắn đến các đồng chí và người thân, không thể xin được bất kỳ trường hợp nào!..."

Thông báo đang lan truyền trên mạng

Liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, thông tin lan truyền trên mạng là tin giả. Lãnh đạo Công an TPHCM đã nắm bắt thông tin và khẳng định đang điều tra, xác minh để xử lý.

Công an TPHCM cho biết, CSGT TPHCM vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày lẫn ban đêm, phương pháp tuần tra kiểm soát luôn có sự thay đổi linh hoạt. Với hình thức tuần tra kiểm soát tại một điểm, CSGT tập trung từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, phương thức tuần tra kiểm soát cơ động tập trung vào các khung giờ còn lại trong ngày.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Não, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bên cạnh đó, công an phường/xã sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn để tạo tính nghiêm minh răn đe với người vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn chạy xe… Việc kiểm tra nồng độ cồn ở cấp phường/xã sẽ phối hợp thành cụm và những cụm này sẽ có công an các phường/xã phối hợp công an cấp huyện kiểm tra nồng độ cồn ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn đảm trách, thậm chí trong hẻm nhỏ.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích với các tài xế

CSGT còn tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, "nhồi nhét" khách, chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan nhà nước vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý và thông báo vi phạm theo quy định. CSGT kiểm tra với các tài xế trên Quốc lộ 1 Về xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội) qua 4 tháng đầu năm 2024 lực lượng CSGT đã phát hiện và gửi 42.281 thông báo vi phạm cho chủ phương tiện; trong đó, xe máy là 13.458 trường hợp (chiếm tỷ lệ 31,8%). Đến nay, có 6.147 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt, với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng.

CHÍ THẠCH