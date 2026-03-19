Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – Chi nhánh Huế thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản để đưa ra bán đấu giá tài sản thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Kính gửi: Các Tổ chức Thẩm định giá tài sản

- Căn cứ Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Căn cứ Thông báo số 1112/SGB-TĐ ngày 10/3/2026 của Ban Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

- Căn cứ Hợp đồng ủy quyền và Biên bản bàn giao tài sản của khách hàng;

Thông tin cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đề nghị thẩm định giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – Chi nhánh Huế, địa chỉ trụ sở: 50 Hùng Vương, Phường Thuận Hóa, TP.Huế.

2. Tài sản thẩm định giá:

Quyền sử dụng đất tại 59 Bến Nghé, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (Số thửa: 129, tờ bản đồ số 21, diện tích: 782,7m2).

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 905889 do UBND TP Huế cấp ngày 21/12/2005, chủ sử dụng/sở hữu hiện tại: Công ty Cổ phần NTC.

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá được đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tên trong danh sách các Tổ chức Thẩm định giá mới nhất do Bộ Tài chính công bố đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tài sản.

- Có năng lực, kinh nghiệm về thẩm định giá, có uy tín trên thị trường, có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản thẩm định.

- Có phương án thẩm định khả thi, hiệu quả.

- Phí thẩm định giá tài sản phù hợp.

- Các tiêu chí khác phù hợp với điều kiện thẩm định giá tài sản.

- Công khai, minh bạch, đáp ứng các tiêu chí đánh giá, lựa chọn.

4. Hồ sơ Tổ chức đăng ký tham gia thẩm định giá gồm có:

- Hồ sơ pháp lý của Tổ chức Thẩm định giá;

- Hồ sơ năng lực về thẩm định giá tài sản;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 31tháng 3 năm 2026 (kể cả trường hợp hồ sơ được gửi theo đường bưu điện khi gửi đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế phải trong thời gian quy định nêu trên).

Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – Chi nhánh Huế, địa chỉ số: 50 Hùng Vương, Phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Điện thoại: 0935625260 (Ông Tuấn – Phòng Kinh doanh)

(*) Lưu ý :

- Hồ sơ tham gia thẩm định giá của Tổ chức Thẩm định giá phải được dán kín khi gửi đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế (nếu gửi qua đường bưu điện), các hình thức khác liên hệ số điện thoại 0935625260;

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho Tổ chức Thẩm định giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và Ngân hàng không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo./.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ

